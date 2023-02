Son émission n’est pas renouvelée: Marie-Claude Barrette ne sera pas de retour à TVA l’automne prochain

Marie-Claude Barrette ne sera pas de retour l’automne prochain à la barre de son émission matinale «Marie-Claude», que TVA a décidé de ne pas renouveler après deux saisons.

Produit par TVA Productions, en collaboration avec Québecor Contenu, son rendez-vous diffusé du lundi au mercredi, à 10 h, quittera définitivement l’antenne le 12 avril prochain. Ce plateau permet, tant au salon qu’autour de la grande table, de discuter d’une foule de sujets faisant œuvre utile avec plusieurs invités.

La chaîne a précisé mardi qu’elle «apportera des changements à sa programmation du matin l’automne prochain».

Il n’a pas été possible de parler à la communicatrice de 54 ans, connue pour sa bonne humeur, sa curiosité et son grand cœur.

13 ans d’émissions quotidiennes

Marie-Claude Barrette, qui est la conjointe de Mario Dumont, lui-même animateur et analyste politique à TVA et à LCN, aura été dans le quotidien des Québécois pendant 13 saisons, elle qui a collaboré à «Deux filles le matin» dès 2009. Elle a ensuite, de 2011 à 2013, coanimé cette émission avec Isabelle Racicot puis avec Annie-Soleil Proteau. Dès 2014, et ce, jusqu’au printemps 2021, elle a été aux commandes en solo de «Deux filles le matin», avant de faire place à l’émission portant son prénom l’automne suivant. La 100e de «Marie-Claude» a été présentée le 24 octobre dernier.

«Nous sommes fiers et reconnaissants d’avoir pu compter sur le talent, le professionnalisme et la grande sensibilité d’animatrice de Marie-Claude Barrette. Grâce à ses opinions franches, son sens de l’humour et à sa proximité avec les gens, elle a rejoint les préoccupations des téléspectateurs. Merci Marie-Claude!», a souligné dans un communiqué la directrice principale chaînes et programmation du Groupe TVA, Nathalie Fabien.

«Durant toutes ces années, Marie-Claude Barrette a contribué au succès des matinées de TVA. Sa rigueur et son engagement à traiter différents enjeux de société ont permis de mieux outiller les téléspectateurs et de faire évoluer la réflexion. Peu importe les sujets, elle les aborde avec une grande délicatesse», a ajouté le vice-président contenus originaux de Québecor Contenu, Denis Dubois.