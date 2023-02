Super Bowl: Rihanna entourée de trois Québécois pour le spectacle de la mi-temps

Rihanna a pu compter sur le talent québécois pour briller lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. La chanteuse a travaillé étroitement avec l’assistant-chorégraphe Gab Robert et les danseurs James Dhaïti et Ada Ba sur cette prestation tant attendue.

« Je me suis pincé tous les jours depuis novembre », laisse tomber Gab Robert, au bout du fil depuis Los Angeles.

Le Québécois, installé en Californie depuis 2017, a donc travaillé de manière intensive pendant plus de trois mois pour préparer cette prestigieuse prestation musicale.

Photo fournie par Gab Robert

À titre d’assistant de la chorégraphe néo-zélandaise Parris Goebel, non seulement il a enseigné les mouvements de danse à Rihanna, mais il a également supervisé la troupe de 280 danseurs lors du Super Bowl de dimanche dernier.

« J’ai l’impression de vivre un rêve éveillé, souffle Gab Robert. Le Super Bowl, c’est quelque chose de gros ; même ceux qui n’aiment pas du tout le sport regardent le spectacle de la mi-temps. J’ai grandi en regardant ceux de Madonna, de Janet Jackson ou encore de Beyoncé. Je rêvais d’en faire partie... et maintenant c’est fait. C’est complètement fou. »

Travail en secret

Évidemment, le travail en amont a dû se faire dans le plus grand des secrets. Des ententes de confidentialité ont été signées par toute l’équipe du spectacle, non seulement pour préserver les détails de la performance, mais également la grossesse de Rihanna, annoncée en grande pompe lors de l’événement.

Le ventre rebondi de la chanteuse n’a toutefois en rien compliqué le travail des danseurs ni des chorégraphes. Il faut dire que ceux-ci n’ont su que Rihanna attendait son deuxième enfant qu’une fois les répétitions amorcées.

« Elle était très à l’aise avec les mouvements et les chorégraphies qu’on avait créés. Sa vision est restée la même, et les mesures de sécurité étaient déjà en place pour la performance. On a simplement demandé aux danseurs de porter encore plus attention à elle pendant le spectacle », explique Gab Robert.

Marqué à vie

Parmi ces danseurs, les millions de téléspectateurs ont pu apprécier le travail de deux talents d’ici : les Québécois Ada Ba et James Dhaïti. Ce dernier, de passage sur les ondes de QUB Radio mardi, s’est dit profondément marqué par cet événement.

« C’est sur que je vais m’en souvenir toute ma vie. C’est beaucoup de choses qui se passent en même temps, mais ça a tellement passé vite. Les 13 minutes passent en deux secondes », a-t-il confié à Sophie Durocher.