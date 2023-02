«Je vais m’en souvenir toute ma vie»: un Montréalais parmi les danseurs du show de Rihanna au Super Bowl

Le danseur montréalais James Dhaïti a passé la soirée la plus émouvante de sa vie, dimanche soir, alors qu’il était aux côtés de la pop star Rihanna pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, en Arizona.

«Surtout de la fierté» à être sur la scène, a-t-il révélé quant à ses émotions, au micro de Sophie Durocher, à QUB Radio, mardi après-midi.

C’est la fierté de pouvoir vivre de sa passion et de représenter sa ville natale qui a poussé M. Dhaïti à accepter l’offre de Rihanna. Le danseur a fait partie d’une équipe qui a répété sans relâche depuis le début de l’année, soit environ un mois et demi, six jours sur sept. Un projet épuisant et exigeant, mais qui en valait pleinement la peine, selon lui.

«C’est sûr que je vais m’en souvenir toute ma vie», a raconté James Dhaïti, qui dit que son cellulaire n’a pas arrêté de sonner depuis dimanche soir alors que tous ses amis veulent le féliciter. «C’est treize minutes, mais le treize minutes passe en deux secondes. [...] Tu te dis "oh mon Dieu, je n’en reviens pas que j’ai fait partie de ce moment que tout le monde a pu voir à la télé! "» a soutenu M. Dhaïti.

James Dahïti, qui est fan de Rihanna depuis des années, va prendre quelque temps de repos avant de recommencer à travailler dans les prochaines semaines.