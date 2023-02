Une aide de 8,5 M$ au numéro 1 mondial des frites surgelées

La grappe d’innovation SCALE AI, financée à hauteur de 283 millions $ par des fonds publics, a annoncé hier une aide de 8,5 millions $ à McCain.

• À lire aussi: Ottawa injecte un autre 40 M$ en intelligence artificielle

La multinationale canadienne se targue d’être « plus grand fabricant mondial de produits de pommes de terre surgelés ».

« Nous sommes honorés que le comité d’investissement SCALE AI ait reconnu l’ambition de ce programme », s’est réjoui Attila Tamer, chef des opérations de fabrication, McCain Food, par communiqué.

Sur place, à Montréal, la vice-présidente de McCain, Caroline Morissette, a vanté les avantages d’intégrer l’intelligence artificielle dans la chaîne d’approvisionnement de la transformation des patates.

En gros, le projet de 35,9 millions de dollars, soutenu par SCALE AI à hauteur de 8,5 millions de dollars, permettra entre autres à McCain de « minimiser les pommes de terre avariées provenant des producteurs, réduire la quantité de déchets [et d’]augmenter le débit et la qualité des produits finis ».

Rappelons que SCALE AI est une grappe financée par le public et le privé qui veut « sortir l’intelligence artificielle du labo » pour aider les entreprises.

Photo Le Journal de Montréal, Martin Alarie

Plusieurs autres projets

L’annonce a été faite hier matin dans les bureaux montréalais de SCALE AI en présence de François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (ISDE).

« Qu’on l’applique par exemple dans un secteur comme McCain, vous comprendrez que ça peut s’appliquer dans tout l’agroalimentaire ensuite », a expliqué le ministre lorsqu’interrogé sur la pertinence de financer des projets d’entreprise comme McCain, qui a 49 usines avec des ventes de 11 milliards $.

« Oui, vous avez l’impression qu’il y a beaucoup de grandes entreprises, mais la réalité c’est que 70 % de l’argent que l’on donne, on le donne à des PME », a tenu à préciser Julien Billot, PDG de SCALE AI, en prenant la balle au bond.

« Même si le projet apparaît être porté par une grande entreprise, l’argent part à des PME qui développent des solutions et qui possèdent la propriété intellectuelle. On s’assure de ça », a-t-il ajouté.

Hier, SCALE AI a dévoilé pour plus de 97 millions de dollars de projets au total, dont un de 25,4 millions de dollars avec Coveo et IVADO LABS, dans lequel SCALE met 9,3 millions de dollars.

D’autres projets de toits ouvrants automobiles, d’optimisation de grues, de production circulaire, de pièces d’avion, d’entrepôts intelligents et de systèmes de structures d’acier ont aussi été présentés.

En début de conférence de presse, le ministre François-Philippe Champagne a tenu à applaudir Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d’administration de SCALE AI, pour son leadership dans la filière de l’intelligence artificielle.

Cette dernière n’a pas voulu, hier, accorder d’entrevue au Journal.

Hélène Desmarais est coprésidente du conseil de SCALE AI et présidente du conseil d’IVADO LABS, dont les bureaux sont situés au même étage d’un bâtiment du Mile-Ex. On y retrouve aussi l’incubateur NEXT AI, dont le fils de Mme Desmarais, Paul Desmarais III, siège au conseil consultatif.

FONDS PUBLICS DANS SCALE AI

Ottawa : 230 millions $

+

Québec : 53 millions $

Total : 283 millions $