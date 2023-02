Petits Red Wings de Detroit: une finale de la Coupe Stanley et le déjeuner avec Chris Chelios

En 25 ans d’association avec les petits Red Wings de Detroit, Mario Bérubé a pu côtoyer quelques-unes des plus grandes légendes de l’équipe. Son implication comme capitaine de l’équipe durant le Tournoi pee-wee lui a permis d’inviter Chris Chelios à déjeuner chez lui, à Québec, et l’a même mené jusqu’à une finale de la Coupe Stanley.

Mais quand ce grand passionné de hockey raconte cette belle histoire qui dure depuis un quart de siècle, ce ne sont ni ces rencontres ni le lien d’amitié qu’il a tissé avec l’ancien attaquant Kris Draper qui lui viennent spontanément en tête.

« J’aime ça parce que j’ai joué au hockey toute ma vie, que j’ai joué au Tournoi pee-wee [au début des années 1980], que j’aime le monde et que j’aime faire découvrir qui on est, à Québec », précise avec un sourire dans la voix le sympathique ingénieur, qui, une fois par année, structure son horaire de façon à pouvoir soutenir l’équipe.

En fait, Mario Bérubé aurait été aussi heureux de s’occuper de n’importe quelle formation qui participe à l’événement. Ce qu’il aime, c’est « la game, le happening », pointe-t-il.

Impliqués et reconnaissants

Mais le destin a voulu qu’il tombe sur l’équipe de Detroit, qui fait partie du programme de hockey Little Caesars. Ce dernier, qui englobe de jeunes joueurs de toutes les catégories, est chapeauté par l’organisation des Red Wings.

Une organisation très « impliquée », mais également très « reconnaissante » de ce qui est fait pour ses athlètes lors de son passage quasi annuel à Québec, souligne M. Bérubé.

Au fil des ans, le capitaine d’équipe a donc fait quelques voyages à Detroit pour rencontrer l’organisation, mais aussi pour visiter des parents de jeunes qu’il a hébergés chez lui au fil des ans.

Il a aussi cumulé un grand nombre de chandails des Red Wings offerts par l’équipe... qui est bien sûr devenue, avec le temps, son club de hockey favori.

Une expérience inoubliable

Mario Bérubé n’héberge plus de pee-wee depuis quelques années, mais il demeure fort impliqué à titre de capitaine d’équipe.

C’est lui qui planifie les activités des petits Red Wings, qui s’assure que tout soit prêt à temps pour leurs matchs. Qui rassure aussi les parents des joueurs, parfois.

Son but, explique-t-il, est de leur faire vivre une expérience inoubliable à Québec, qu’importe le résultat ultime.

« Une année, se rappelle M. Bérubé, j’ai dit à l’un des joueurs que j’hébergeais : “Quand tu seras de retour à l’école, repense aux 10 journées que tu as passées ici. Regarde la personne à côté de toi et dis-toi qu’elle, elle n’a pas vécu cette expérience’’. »

« Moi, je fais ça pour les gens. C’est sûr que comme jeune qui rêvait de jouer dans la LNH, de pouvoir côtoyer l’élite du hockey, ça me fait retomber en enfance. Mais ce rôle, il me donne de l’énergie. Ça vient me chercher. »

Un voyage à Detroit pour la finale contre les Penguins

Photo fournie par Mario Bérubé

Après avoir accueilli chez lui de jeunes joueurs pendant plusieurs éditions du Tournoi pee-wee, Mario Bérubé a à son tour été hébergé par une famille de Detroit lors de la finale de la Coupe Stanley de 2008, durant laquelle les Red Wings ont battu les Penguins de Pittsburgh. L’organisation l’avait invité à un des matchs à domicile pour le remercier de son implication. « On s’est déplacés par nos propres moyens, mais rendus là, c’était à notre tour d’être logés ! » lance-t-il. Les Wings ont finalement triomphé de la bande de Sidney Crosby et chaque famille d’accueil des petits Red Wings a ensuite reçu un cadre autographié par le défenseur Nicklas Lidstrom (photo), ainsi qu’une réplique de la bague. Le tout était accompagné d’une lettre signée par le propriétaire de l’époque, Mike Illitich, ainsi que par sa femme Marian, les remerciant pour leur implication lors du Tournoi pee-wee. M. Bérubé a aussi fait quelques autres voyages à Detroit et dans les environs au fil des ans, que ce soit pour rencontrer des responsables du programme ou des familles avec lesquelles il avait tissé des liens.

Des œufs et de la quiche

Photo Didier Debusschere

Jake Chelios, le fils de Chris, a été hébergé par la famille Bérubé lors du Tournoi pee-wee de 2003, ce qui a contre toute attente mené à un déjeuner impromptu avec le défenseur étoile dans la résidence de Mario Bérubé, à Charlesbourg. M. Bérubé a ensuite servi de chauffeur pour l’ancien du Canadien, des Blackhawks, des Red Wings et des Thrashers, le reconduisant jusqu’au match de son fils. « Leur premier match, c’était le dimanche. Les Red Wings, eux, jouaient en après-midi le samedi, et après la rencontre, certains membres de l’organisation, dont Chris, sont venus à Québec en jet privé », raconte le capitaine. La famille Bérubé a donc invité les parents des deux pee-wee qu’ils hébergeaient à venir déjeuner à leur domicile. « Moi le p’tit cul qui aimait le hockey, je tripais ! » lance Mario Bérubé. Au menu ? Des œufs et de la quiche, probablement... mais M. Bérubé ne s’en souvient plus exactement. Ce qui l’a davantage marqué, c’est cette petite randonnée en voiture jusqu’au Colisée, durant laquelle les deux hommes se sont remémoré de bons souvenirs de la rivalité Canadien-Nordiques. « Cette année-là, Patrick Roy avait un de ses gars qui jouaient au Tournoi pee-wee. J’étais monté dans les gradins avec Chris pour le voir. Ils ont commencé à parler, ils ne s’étaient pas vus depuis des années. Je n’avais pas trop rapport là, mais ils étaient super sympathiques. » Mario Bérubé n’a toutefois pu voir Chelios lors de son passage au tournoi dimanche dernier, quand il a signé des autographes et participé à une mise au jeu protocolaire (photo).

Des rendez-vous à Québec avec Kris Draper

Photo fournie par Mario Bérubé

Mario Bérubé a appris à connaître l’ancien attaquant des Red Wings Kris Draper lors du passage de son fils Kienan au Tournoi pee-wee, il y a sept ans. Aujourd’hui responsable du recrutement amateur à Detroit, Draper est toujours en contact avec le capitaine d’équipe des petits Red Wings. Les deux acolytes sont notamment allés déjeuner ensemble à Québec en décembre 2021. Draper était de passage en ville dans le cadre de ses fonctions. « Quand les Red Wings viennent jouer contre le Canadien à Montréal, Kris s’organise pour nous avoir des billets, raconte M. Bérubé. On rencontre alors les joueurs. Une fois, on a croisé Danny DeKeyser et il se souvenait de nous. »

CALENDRIER DU JOUR

8 h Prospects de la Nouvelle- Angleterre c. Flames Minuteman | AAA

9 h 15 Barons de la Mauricie Nord-Est c. Regroupement Beauce-Nord - Bellechasse | AA

10 h Champlain de Québec Nord-Est c. Dolphins de Chadwick | AA-Élite

10 h 30 Devils du New Jersey c. Eagles de Boston Jr. | AAA

11 h 15 Whalers du Connecticut Jr. c. Penguins Elite de Pittsburgh | AAA

11 h 45 Kazakhstan c. Étoiles du Québec féminin | BB

13 h Bears de Hershey Jr. c. Americans de Rochester Jr. | AA-Élite

14 h 15 Brûleurs de Loup de Grenoble c. Fantômes Delémont | BB

15 h 30 Rangers du Connecticut Jr. c. Étoiles des Laurentides-Lanaudière | Féminin

16 h 45 Rangers de Laval-Est c. Vasas Budapest | BB

17 h 30 Bears de Hershey Jr. c. Americans de Rochester Jr. | AA-Élite

18 h Remparts de Québec c. Ducks d’Anaheim Jr. | AAA

19 h 15 Park de NYC North c. Fire d’Atlanta | AA

20 h 30 Regroupement Beauce-Etchemin Express 2 de la Rive-Sud | BB

Mardi

Zenith Ice de Corée 4

Frontenac de Québec Nord-Est 2

AA

Lions de Zurich 3

Graal du Collège Clarétain 2

AA-Élite

Cataractes de Shawinigan 4

Dynamiques Charles-Lemoyne 5

AA-Élite

Ducks d’Anaheim Jr. 3

Rangers Mid Fairfield Jr. 0

AAA

Knights de Tchéquie 7

Patriotes de Laval 4

AAA

Express de York Simcoe 0

Flyers de Philadelphie 6

AAA

Oilers de San Diego 3

Golden Knights de Vegas Jr. 1

AA