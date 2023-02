Vol de voitures: Montréal compte près de la moitié des vols de la province

Les vols de voitures ont explosé en 5 ans au Québec, et la population du grand Montréal a été la plus touchée, selon un récent sondage HelloSafe publié mardi.

Le sondage révèle que «Montréal est le principal port de sortie des véhicules volés au Québec».

En effet, en 2021, 46,4% des véhicules volés au Québec ont été dérobés dans la région administrative de Montréal. Cette proportion représente ainsi 3763 vols recensés sur un total de 8139 véhicules volés au Québec. Ce pourcentage atteint même 66,5% lorsqu’on ajoute les couronnes nord et sud, soit Laval (813 vols) et la partie urbaine de la Montérégie qui jouxte Montréal (818 vols).

Le nombre de délits est également élevé dans Lanaudière (667 vols), dans les Laurentides (599 vols) et dans la Capitale-Nationale (251).

L’étude montre également une hausse fulgurante du nombre de vols sur une période de cinq ans. Ainsi, il y a eu une augmentation de 83,8% entre 2016 et 2021 qui ont recensé respectivement 4440 et 8139 vols.

«Le Canada est devenu une source de vol et d'exportation de véhicules de haute valeur. Les véhicules à travers le pays sont volés en plus grand nombre pour être exportés à l'international par des réseaux criminels organisés», a expliqué Bryan Gast, vice-président des services d'enquête d'Équité Association, une organisation à but non lucratif qui soutient les assureurs canadiens dans la lutte contre la fraude à l'assurance.

En 2021, les vols d’auto ont coûté pas moins de 241,2 M$ aux assureurs de la province, soit 62,5% de plus qu’en 2021.

«Le vol d'automobile est un problème national complexe qui coûte des millions de dollars chaque année aux Canadiens», a mentionné M. Gast.