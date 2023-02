DUGUAY, Micheline



À Montréal, le mercredi 1 février 2023 est décédée, à l'âge de 81 ans, Micheline Duguay, épouse de Roger Morin.Outre son époux, l'amour de sa vie, elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Linda Filteau), Sylvie (André Cossette) et François (Julie Lafontaine), ses petits-enfants Pierre-Luc, Julie, Félix-Jazz, Corinne, Francis, Sonia, Maxime et Gabrielle et leurs conjoints, ses six arrière-petits-enfants, sa soeur Pierrette (Denis Cadotte), ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 19 février 2023 à compter de 10h, suivi des funérailles à 16h.