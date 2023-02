10 Airbnb à louer à Mont-Tremblant

Mont-Tremblant est une destination de choix pour les vacances d'été et d'hiver. Cette ville pittoresque du Québec offre un panorama époustouflant sur les montagnes, une vie nocturne animée et une variété d'activités pour tous les âges. Pour ceux qui cherchent un hébergement confortable et accueillant, Airbnb propose de nombreuses options pour un séjour inoubliable.



Dans cet article, nous vous présentons 10 des meilleurs Airbnb à louer à Mont-Tremblant pour vous permettre de planifier vos prochaines vacances en toute simplicité.

1. Snö Tremblant

Le Snö Tremblant est une escapade privée et luxueuse. Avec ses baies vitrées panoramiques de 50 pieds linéaires, admirez partout où vous regarderez la majéstuosité de la nature, le tout à moins de 10 min du Village de Mont-Tremblant.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 374$

Réservez ici



2. Appartement rénové au cœur du vieux village

Appartement au rez-de-chaussée centré autour du vieux village. À moins de 5 km de la montagne et à 2 km de la plage du lac Mercier.

Jusqu’à 5 personnes / À partir de 100$

Réservez ici



3. Ölch Cabin

Profitez d’un moment pour arrêter le temps, respirez l’air pur des montages, et passez du temps de qualité avec vos proches.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 395$

Réservez ici

4. Condo à Tremblant

Unité prestigieuse avec 2 étages (directement sur la colline). Avec 7 lits et 3 salles de bain, ce luxueux condo peut accueillir 10 personnes.

Jusqu’à 10 personnes / À partir de 460$

Réservez ici

5. Condo avec spa et foyer

Rénové et meublé à neuf, notre luxueux condo est situé en altitude à flanc de montagne dans le complexe Équinoxe, pour une superbe vue du grand balcon sur le Lac Tremblant.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 232$

Réservez ici

6. Condo à Mont-Tremblant, Tremblant-Les-Eaux

Tremblant-Les-Eaux est une station balnéaire haut de gamme, offrant des bains à remous, des saunas secs et humides et deux piscines.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 230$

Réservez ici

7. Chalet Bella Vita

Charmante résidence en bois sise sur un grand terrain aménagé d’un gazebo et spa. Notre charmant chalet est disponible en location mensuelle, semaine ou pour le temps des fêtes.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 200$

Réservez ici

8. La place de Kuma

Garez votre voiture et marchez partout. À seulement 3 minutes à pied de l'ascenseur / télécabine et à quelques pas de la plage.

Jusqu’à 5 personnes / À partir de 150$

Réservez ici

9. Condo à Mont-Tremblant avec vue

Condo neuf 2019 moderne avec toutes les commodités hautes gammes. Vue magnifique du mont Tremblant. À 5 min à pied du remonte pente et/ou service de navette.

Jusqu’à 7 personnes / À partir de 385$

Réservez ici

10. Appartement à Mont-Tremblant

Condo d'une chambre avec lit Queen Size, avec table pour 4 personnes sur un balcon privé avec vue sur la montagne! Emplacement idéal, situé dans le vieux village de Mont-Tremblant à seulement 4 km du village de villégiature/colline de ski. Entouré de forêts et restaurants à proximité, cafés, bar, épicerie, plages, pistes cyclables/de randonnée, golf, spa scandinave.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 89$

Réservez ici