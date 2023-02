ST-GEORGES, Fleur-Ange

(Bellehumeur)



À Montréal, le 31 janvier 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Fleur-Ange St-Georges (Bellehumeur), épouse de feu M. Noël St-Georges.Elle laisse dans le deuil ses enfants : France, Doris, Manon, Bruno et Guylaine, son fils Martin décédé, sa soeur Raymonde, son frère Henri, ses dix petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances dans l'avant-midi du 22 avril 2023 dès dix heures, suivi d'un service religieux à onze heures. Les condoléances et le service auront lieu à l'église des Saints-Anges de Lachine située au 1400 boul. St-Joseph, Lachine.La famille tient à remercier le personnel du service des soins palliatifs de l'Hôpital Royal Victoria pour leur soutien et les bons soins prodigués.