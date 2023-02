SYLVAIN, Bernadette, s.n.j.m.



À la Maison Jésus-Marie, le 9 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Soeur Bernadette Sylvain, en religion Soeur Michel-de-l'Immaculée. Née à St-Hippolyte de Kilkenny, elle était la fille de Armand Sylvain et de Marie Sigouin.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil : ses soeurs Francine, Mariette et son conjoint Ronald Landreville; ses frères Alphonse et sa conjointe Lise Morin, Edmond et sa conjointe Monique Morin, Michel; ses beaux-frères Denis Gratton et Luc Turgeon ainsi que des neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces.Soeur Bernadette Sylvain sera exposée à la86, rue St-Charles estLongueuil, Qc J4H 1A9le lundi 20 février à 12h30. Une Eucharistie sera célébrée le même jour au même endroit à 14h.Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du couvre-visage est recommandé.