DAOUST, André



Le 12 février 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé M. André Daoust, époux de Mme Pierrette Miron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martine et Martin (feu Isabelle), ses petits-enfants Étienne, Alex et Gabriel, son frère René et sa soeur Lina (Gilbert), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 25 février 2023 dès 9h30. Un hommage suivra à 12h30 au salon.