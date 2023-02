DAVIAU, Jean-Viateur



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père Jean-Viateur Daviau à l'âge de 92 ans. Il s'est éteint le 26 janvier dernier à l'Hôpital Charles-Lemoyne à Greenfield Park.Il laisse dans le deuil son épouse Claire Proulx, ses enfants Diane, Jean, Ginette, Sylvain et Michel, ses petits-enfants Félix, Julien, Nicolas, (feu) Bruno, Marjorie, Samuel et Malie, plusieurs arrière-petits-enfants ainsi que son frère Maurice et de nombreux neveux et nièces.Un service religieux sera célébré à sa mémoire le vendredi 17 février à 14h, à laLe service sera suivi d'un goûter.Il est demandé de ne pas envoyer de fleurs; en revanche tout don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal sera grandement apprécié.