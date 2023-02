DUPRÉ, Roger



À Montréal, le lundi 6 février 2023 est décédé Roger Dupré, époux de Carmen Robitaille.M. Dupré était retraité de Bell Canada et ancien marguiller de la paroisse Sainte-Colette de Montréal-Nord.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Rachel Vinette), Yves (Monique Bibeau) et Guylaine; ses petits-enfants Philippe (Véronique Poulin) et Marc-André (Maude Picotte); ses arrière-petits-enfants Gabriel, Emmanuelle, Nathan, Florence et Jérôme.Il laisse aussi dans le deuil son frère Paul (feu Lise Beaudoin), sa soeur Denise (Jean-Claude St-Onge), ses belles-soeurs Jeanne-d'Arc et Pauline Robitaille, de nombreux neveux, nièces et amis.La cérémonie funéraire aura lieu le samedi 18 février à 10h à l'église Sainte-Colette, 11931 boulevard Ste-Colette à Montréal-Nord.Les portes de l'église ouvriront à 9h pour permettre à tous d'offrir des condoléances à la familleAu lieu de fleurs, nous suggérons un don à l'Accueil Bonneau ou à la Fondation Martin-Giard.La famille aimerait remercier tout le personnel de l'hôpital Santa Cabrini (département d'orthopédie) pour leur support lors des derniers jours de Roger.