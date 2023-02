Constantin Prud'homme, Jeannette



À Saint-Eustache, le 9 février 2023, à l'âge de, est décédée Mme Jeannette Prud'homme, épouse de feu Fernand Constantin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Monique Lavallée), Marguerite (André Joly), Diane (Bernard Lacroix), André (Cécile L'Écuyer), Céline (Victor Locas), Michel (Diane Lavallée) ainsi que Gaston Charbonneau, ses quatorze petits-enfants, ses trente arrière-petits-enfants, ses quatre arrière-arrière-petits-enfants, ses soeurs : Larette, Claire, Hélène et Monique, son frère Gilles, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis, sans oublier les membres du personnel des salles de réception Constantin.La famille recevra les condoléances le lundi 20 février de 13h à 17h et de 18h à 21h et le mardi dès 10h au :147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le mardi 21 février à 14h, en l'église de Saint-Eustache et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache ou à la Fondation du Manoir Saint-Eustache.