DION CHARTRAND, Lucille



À Sainte-Thérèse, paisiblement le 11 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Lucille Chartrand, épouse de feu Wilfrid Dion.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Carole Thibault), Sylvie (Jean-Paul Poirier), Serge (Joane Bélanger) et Sylvianne (Richard Giroux), ses petits-enfants: Chantal, Hélène, Claude, Jean-Claude, Mélissa, Mathieu, Caroline, Marie-Pier, Jessica et Mikael, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 avril de 13h à 16h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h dans la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.