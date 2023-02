MARIN, Steve



Le 8 février 2023, est décédé à l'âge de 65 ans, monsieur Steve Marin, fils de feu Françoise Hébert.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Josée Lussier, ses soeurs Nancy (Stéphane) et Sandra (Stéphane), son fils Ysrael Rouleau, ses petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, le dimanche 19 février, de 13h à 16h, au :L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4Tél. 450 589-5505 www.guilbault.info