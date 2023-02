MARTEL, Gilles



De Repentigny, le 9 février 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Martel, époux de feu de Mme Mireille Martel (née Guilmette).Il laisse dans le deuil ses enfants, Brigitte (Stéphane), Dominique (Éric) et Patricia (Scott); ses petits-enfants, Amélie, Kim, Julien, Kloé, Geneviève, Jennifer, Jade, Justina, Daniel, Jésula, Baptist et Joo-Sung; ses arrière-petits-enfants, Noémie, Raphaëlle, Loïk, Maéva, Abby et Camie ainsi que plusieurs parents et amis, particulièrement son bon ami Michel.La famille recevra les condoléances à :le dimanche 19 février de 10h à 16h. Une cérémonie suivra sur place.Pour ceux qui désirent faire un don, nous suggérons la Fondation RÉA (fondationrea.ca/donner).