Accès aux poteaux: le CRTC serre la vis aux compagnies de téléphone

Le CRTC a adopté mercredi des échéanciers accélérés afin que les grandes compagnies de téléphone offrent à leurs plus petits concurrents l’accès aux poteaux.

Avec cette mesure, les concurrents souhaitant avoir accès aux poteaux détenus ou contrôlés par les grandes compagnies de téléphone pourront déployer leurs réseaux à large bande plus rapidement et efficacement, ce qui entraînera une plus grande concurrence partout au Canada, estime le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

«Les poteaux sont essentiels au déploiement des réseaux de télécommunications. Les mesures mises en place aujourd’hui auront des répercussions tangibles pour les Canadiens en aidant les concurrents à accélérer le déploiement de leurs réseaux à large bande, ce qui entraînera une concurrence accrue», a soutenu Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante du CRTC.

Le CRTC a également clarifié les responsabilités en matière d’entretien des poteaux et de partage des coûts liés à l’installation d’équipement. Les grandes compagnies de téléphone doivent fournir les détails sur les demandes d’accès aux poteaux aux concurrents et au CRTC afin d’améliorer la transparence et la responsabilité.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont encouragés à coordonner leurs actions avec les fournisseurs de services de télécommunication et les autres intervenants afin de faciliter le déploiement des réseaux.