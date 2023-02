Avant «La Voix» et «La vraie nature»: grande première de «Sortez-moi d’ici!» ce dimanche à TVA

La grande première de la nouvelle téléréalité «Sortez-moi d’ici!», qui nous entraîne dans la jungle du Costa Rica, est présentée ce dimanche, à TVA, juste avant «La Voix» et «La vraie nature».

Les animateurs Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion sont aux commandes de cette compétition haute en couleur où les défis abondent sous une chaleur accablante. Oui, il s’agit d’une compétition dans la mesure où un des 10 concurrents sera sacré vainqueur et la fondation de son choix touchera une somme de 100 000 $, mais ce format d’ITV Studios mise d’abord et avant tout sur la solidarité, l’entraide et l’amitié entre les campeurs pour nous faire vivre des émotions.

Les braves qui passent à travers différentes épreuves musclées en repoussant leurs limites sont, pour cette première saison, l’auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette, le danseur professionnel et gagnant de «Révolution» Rahmane Belkebiche, le boxeur et comédien Deano Clavet, le chef cuisinier et gagnant de la téléréalité «Chefs de bois» Jean Michel Leblond, l’intensiviste François Marquis, la créatrice de contenus Livia Martin, l’humoriste et comédien Jean-François Mercier, la présentatrice météo du TVA Nouvelles Colette Provencher, la chanteuse et animatrice Nathalie Simard et la triple médaillée olympique Marianne St-Gelais.

Les premiers épisodes visionnés par l’Agence QMI permettent de découvrir certains campeurs sous un nouveau jour, comme Nathalie Simard, qui est très drôle et proche de ses émotions. Leur humanité, leur cœur et leur humour transpirent, et poussés dans leurs derniers retranchements, les campeurs deviennent des amis pour la vie.

Comme si ce n’était pas assez de s’installer pendant des semaines dans un camp rudimentaire en pleine jungle – ils dorment à la belle étoile, entourés de serpents et d’autres bestioles – et d’être déstabilisés dans toutes sortes de situations, les campeurs sont rationnés, c’est-à-dire qu’on leur offre une ration quotidienne de gruau, de riz et de haricots. C’est grâce aux défis qu’ils peuvent obtenir, pour tous, des aliments et des ingrédients supplémentaires – ou plus abondants – pour jazzer leur repas du soir, cuisiné sur le feu.

Dans le premier épisode, diffusé ce dimanche, les campeurs doivent sauter dans l’eau depuis un hélicoptère pour accéder à leur camp, ce qui est particulièrement sollicitant pour Jean-François Mercier. D’autres sont à bord d'un kayak et doivent composer avec leurs premières bibittes. Les huit premiers campeurs font connaissance et dorment pour la première fois dans la jungle.

Dès le troisième rendez-vous, le gala de la jungle s’installe à la toute fin de l’épisode. Au terme du défi de mise en danger et du défi d’élimination, un campeur doit rentrer à la maison.

«Sortez-moi d’ici!» pourra aussi être rattrapée sur TVA+, où les téléspectateurs auront droit à des contenus inédits.

Une nouvelle case horaire pour «La Voix» et «La vraie nature»

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la téléréalité «Sortez-moi d’ici!» s’installe à 18 h 30, à TVA, à compter de ce dimanche, ce qui fait en sorte de repousser la diffusion de «La Voix» et de «La vraie nature», qui sont désormais proposées respectivement à 19 h 30 et à 21 h 30.