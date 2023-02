Avenir du Village en péril: Plante regrette le manque d’action du CIUSSS

Face aux commerçants qui s’inquiètent de l’avenir du Village, la mairesse de Montréal Valérie Plante accuse le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal de ne pas répondre aux demandes en santé mentale.

• À lire aussi: «Le monde ne veut plus venir dans le Village, ils ont peur»

«Pour moi en ce moment, il y a un absent autour de la table, et c’est le CIUSSS», a indiqué la mairesse en marge d’une mêlée de presse mercredi après-midi.

Elle était alors interrogée sur le manque d’action des autorités face à l’augmentation des personnes en situation d’itinérance qui présentent des problèmes de santé mentale dans ce quartier du centre-ville.

Un commerçant du secteur déplore de devoir régulièrement ramasser des seringues et des excréments près de son établissement, rapportait le «Journal de Montréal» mardi.

«La Ville, on s’occupe essentiellement du terrain et le SPVM de la sécurité. Mais ce qui manque en ce moment, ce sont des équipes pour soutenir les personnes vulnérables au niveau de la santé mentale et de la toxicomanie», a-t-elle fait valoir.

Elle souhaite que le CIUSSS – qui relève de la compétence de Québec – déploie des services adaptés. La mairesse a notamment cité des patrouilles d’infirmières du CIUSSS qui avaient été mises en place par le passé.

«J’ai besoin de leur expertise, j’ai besoin qu’ils viennent enlever de la pression dans un secteur qui chauffe», a soutenu Mme Plante. «Ce n’est pas un fonctionnaire de la Ville de Montréal qui peut faire de la méditation sociale.»