ZAPPA, René Jean



À Montréal-Nord, le 1er janvier 2023, à l'âge de 62 ans, est décédé René Jean Zappa, fils d'Élaine Hudon et de Paul Zappa, tous deux décédés, et époux de Diane Bouchard, également décédée.Lui survivent son demi-frère, Paul Dominic Zappa, sa demi-soeur, Maureen Zappa, sa tante, Claudette Hudon (Claude Liboiron), ses cousins et cousines, ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Bouchard et Gagnon, ses petits-cousins et petites-cousines, ses neveux et nièces, ses amis, ses compagnons des Forces armées canadiennes et ses collègues de travail.Parents et amis sont invités à lui rendre hommage au complexe funérairele jeudi 23 février 2023, de 18h00 à 21h00.