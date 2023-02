GUERTIN, Denis



À l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 29 janvier 2023, est décédé le Père Denis Guertin, spiritain, âgé de 94 ans et 9 mois. Le Père Guertin est né à Ottawa, ON. lI était le fils de feu Waldo Guertin et de feu Rose de Lima Archambault.Le Père Denis Guertin a eu une vie missionnaire intense (54 ans) qui s'est passée au Nigéria (Odomomoh). Il est entré définitivement au pays le 8 août 2014.Outre sa famille religieuse, le Père Guertin laisse dans le deuil ses deux soeurs, Soeur Madeleine (sjm) et Françoise (Grégoire Landry). Il a été précédé dans la maison du Père par Jean-Paul, Gabrielle, Thérèse, Monfort et Bernard. Le défunt laisse de nombreux neveux et nièces et des amis.Les spiritains tiennent à remercier la Résidence de La Salle, Ste-Dorothée, Laval pour les bons soins de santé et autres dont le Père Guertin a bénéficiés.La dépouille du Père Denis Guertin sera exposée, suivie des funérailles à l'église Saint-Alexandre (Gatineau), 1 chemin des Érables, J8V 1C1 le samedi 25 février 2023 à 10h. Le défunt sera incinéré et ses cendres seront mises en terre dans le cimetière de la communauté à une date ultérieure.