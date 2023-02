PERREAULT, Louise



À Salaberry-de-Valleyfield, le 11 février 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Louise Perreault, épouse de M. Gilbert Dupont, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Mme Lucienne Fournier, ses enfants Mari-lou (Nicolas), Alexandre (Stéphanie) et Olivier (Valérie), ses petits-enfants Ulysse, Anaé, Céleste, Océane et Lizak, ses frères et soeurs feu Yvan, Marie-France (Robert) et Brigitte (Claude), ses beaux-frères et ses belles-soeurs Manon (Marcel), Sylvie, Jocelyn (Claire), Patrice (Nathalie) et Martin ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 février de 12h30 à 14h30 auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD450 373-3636 www.jalarin.comUne liturgie de la Parole suivra à 14h30 à la chapelle du complexe funéraire.En lieu de fleurs, des dons à l'Institut et Hôpital neurologique de Montréal, https://cusm.ca/le-Neuro seraient appréciés.