D'autres ballons, japonais cette fois, ont déjà survolé le Canada, avec... des bombes!

OTTAWA | Le Canada a déjà été survolé par des ballons militaires par le passé, et certains transportaient même des bombes venues tout droit du Japon.

Après avoir abattu quatre ballons ces derniers jours aux États-Unis et au Canada, le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a indiqué que ses radars n’en avaient jamais détecté auparavant, et que c’était la première fois que nos pilotes de chasse étaient lancés à leurs trousses.

Or, «les ballons sont utilisés depuis plus d’une centaine d’années, c’est loin d’être une technologie nouvelle», indique l’historien Ross Coen du département d’histoire de l’Université de Washington, joint à Seattle.

Ballons-bombes

M. Coen a consacré un livre à un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale : l’attaque des ballons-bombes japonais.

En 1944, le Japon a lancé pas moins de 9000 ballons-bombes vers nos côtes. Une vingtaine ont été abattus et 300 ont été retrouvés au sol aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’un d’eux a fait six morts, dont cinq enfants, en Oregon, en 1945.

Des engins issus de cette attaque sont certainement encore perdus dans l’environnement, indique M. Coen. Les restes de deux d’entre eux ont d’ailleurs été retrouvés pas plus tard qu’en 2014 et en 2019, écrasés en Colombie-Britannique.

PHOTO fournie parle Musée canadien de la guerre

Étudier la météo

Mais en janvier 1945, alors qu’un troisième ballon japonais venait d’être détecté au Canada, l’armée indiquait au premier ministre de l’époque, William Lyon Mackenzie King, que ces engins n’avaient pas de fonction létale et servaient à étudier les conditions météorologiques.

L’objectif de l’ennemi, selon une note de l’armée canadienne consultée par M. Coen, était de générer une couverture médiatique qui lui permettrait de comprendre les vents du Pacifique en vue d’une future attaque aérienne.

Une stricte censure médiatique a donc été implantée tant au Canada qu’aux États-Unis, et l’opération japonaise n’a été relatée par aucun journaliste à l’époque.

D’une guerre à l’autre

Barry Prentice, directeur du Transport Institute à l’Université du Manitoba et spécialiste des ballons, relate que ces engins ont été utilisés durant la guerre civile américaine, puis par divers pays pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale de même que durant la guerre froide.

Plus récemment, ils ont aussi servi dans les Balkans pour détecter des mines, et en Afghanistan, pour observer le mouvement des troupes au sol. Ils servent aussi à surveiller le trafic de drogue sur les côtes de la Floride.

Si la plupart ont des fonctions de surveillance (observation, prise de photos, écoute et brouillage de radios et de radars), certains sont chargés de mines antipersonnel ou de bombes incendiaires. Ils peuvent aussi transporter des charges bactériologiques.

Ces dernières années, il est même question d’utiliser les ballons dirigeables comme porte-avions chargés de flotte de drones, ou encore pour remplacer les avions-cargos par un moyen de transport électrique zéro-émission, indique M. Prentice.

Ballons-bombes japonais en chiffres

10 mètres de diamètre

450 kg de capacité de charge

15 kg de charge létale

36 ballastes de sable

9000 m d’altitude maximale de vol

60 heures pour traverser l’océan Pacifique