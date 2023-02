Dévoilement de la bande-annonce de la série «Haute démolition»

La bande-annonce de la série dramatique «Haute démolition», nouvelle offrande de Séries Plus tirée d’un roman de Jean-Philippe Baril Guérard vient d’être dévoilée. Si l’on plonge dans l’univers de l’humour dans les six épisodes, c’est loin d’être toujours drôle comme le montrent les premières images.

• À lire aussi: Guide télé: 50 émissions pour tous les goûts à regarder cet hiver

• À lire aussi: Les mille et un projets d’Étienne Galloy

«Haute démolition» met en scène la «rencontre fusionnelle» entre l’humoriste de la relève Raph (Étienne Galloy) et l'autrice Laurie (Léane Labrèche-Dor), qui n’a jamais eu le courage de lancer sa carrière en humour. Leur alliance est parfaite dans la mesure où Raph n’a pas le contenu nécessaire pour devenir une grande vedette. Leur relation est toutefois «trop explosi[ve] pour être durable», aussi Laurie décide de prendre ses distances, ce qui plonge Raph dans le désespoir et l'amertume. Il décide de la bannir de l’industrie pour se venger. «Sa victoire sera douce-amère et laissera beaucoup de dommages collatéraux dans son sillage», laisse-t-on entendre dans le synopsis.

La distribution dirigée par le réalisateur Christian Laurence («Manuel de la vie sauvage», «La dérape») est complétée par Éric Bernier, Hélène Bourgeois Leclerc, Michel Charette, Irdens Exantus, Carolanne Foucher, Guillaume Gauthier, Noémie Leduc-Vaudry, Bruno Marcil, Erich Preach et Francis-William Rhéaume.

Jean-Philippe Baril-Guérard, dont le roman «Manuel de la vie sauvage» avait aussi été adapté pour le petit écran l’an dernier et diffusé par la même chaine, écrit le scénario de «Haute démolition» avec Suzie Bouchard («Le temps des framboises 1 et 2», «Bye Bye 2022»).

Produite par KOTV, «Haute démolition» sera diffusée à compter du 16 mars prochain, à 21 h, sur Séries Plus. La chaine de Corus propose aussi une autre œuvre originale cet hiver, soit «Les bombes», qui est proposée dans la même case horaire que «Haute démolition», le jeudi soir.