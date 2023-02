Elle baignait dans ses excréments: accusé d’avoir laissé sa femme malade dépérir sans soins pendant des semaines

Un aîné qui a laissé sa conjointe malade dépérir pendant des semaines dans des conditions atroces risque maintenant la prison.

Le 13 octobre 2020, Paul-Henri Landry a composé le 911: il n’en pouvait plus de s’occuper de sa femme, il fallait lui envoyer une ambulance.

À leur arrivée, les premiers répondants ont vu l’horreur. Marina Lepage, 85 ans, gît dans un lit. Elle est dénutrie, rachitique, recroquevillée sur elle-même, et baigne dans son urine et ses excréments.

Le matelas souillé est renfoncé à l’endroit où elle se trouvait. L’odeur dans la chambre est insupportable, a récemment résumé la procureure de la Couronne Anne Gauvin, lors du plaidoyer de culpabilité de M. Landry.

Après plusieurs mois d’enquête, l’homme de 82 ans avait été arrêté en juin dernier, par le Service de police de l’agglomération de Longueuil. Il a été accusé de négligence et de ne pas avoir fourni les choses nécessaires à l’existence de sa conjointe.

Il a depuis plaidé coupable à la deuxième infraction, évitant ainsi un procès.

«Ça ne m’est jamais arrivé un cas de ce genre, je n’ai jamais vu une victime être abandonnée comme ça», a commenté la sergente-détective responsable du dossier, Annie Charland.

Position fœtale

L’état de la dame était en effet lamentable. Comme elle était cimentée en position fœtale, le personnel de l’hôpital a été incapable de la déplier. Marina Lepage avait plusieurs plaies de lit, tellement profondes qu’on pouvait voir os et tendons.

Photo Antoine Lacroix

Elle était alors consciente, mais n’avait aucune réaction. Un médecin a estimé qu’elle n’avait pas eu les «soins de base» depuis des semaines, voire des mois.

La victime est décédée 12 heures après son arrivée à l’hôpital, d’un infarctus.

Des policiers se sont par la suite rendus à sa résidence, afin de discuter avec son conjoint. Après avoir longuement résisté aux agents, Paul-Henri Landry a fini par s’expliquer. S’il avait appelé une ambulance, c’est que sa femme était rendue «trop demandante». Concernant ses plaies de lit, il a dit en avoir parlé à un médecin et s’être fait dire de mettre du Polysporin.

C’est d’un commun accord qu’ils auraient décidé de ne pas aller à l’hôpital, a raconté l’accusé après son arrestation. L’accusé et la victime, alors mariés depuis plus de 50 ans, n’avaient pas d’enfants et étaient assez isolés.

«Persévérez!»

Malgré tout, l’état de la dame était rendu très extrême, a souligné la sergente-détective Charland.

«Je me mettais à la place de cette madame, et je trouvais que ça n’avait pas de bon sens. Personne ne voudrait mourir comme ça», a-t-elle dit.

Des gens dans leur entourage auraient tenté d’intervenir, en vain.

«Si j’ai un conseil à donner, c’est : persévérez! Même si vous avez peur qu’il y ait des conséquences, que ça fâche des gens, qu’il y ait des chicanes de famille. Il ne faut pas hésiter à contacter les policiers», a insisté l’enquêtrice.