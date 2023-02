Gestes à caractère sexuel: la police de Longueuil recherche d’autres victimes

La police de Longueuil recherche des victimes potentielles d’un individu de 34 ans arrêté récemment pour divers crimes à caractère sexuel.

Marc-André Landry a été épinglé le 2 novembre dernier et a comparu sous des accusations de leurre et d’obtention de services sexuels moyennant rétribution.

Selon les autorités, les gestes qui sont reprochés à Landry ont été commis sur deux victimes d’âge mineur.

Il a été remis en liberté sous conditions. Il lui est notamment interdit de se trouver en présence d’un mineur ou d’utiliser internet à des fins récréatives.

La police de Longueuil croit qu’il est «fort possible» que l’accusé ait pu commettre d’autres infractions de nature sexuelle à l’égard d’autres personnes.

Les présumées victimes de Marc-André Landry auraient été abordées via les médias sociaux, tels que Snapchat et Messenger. Pour ce faire, Landry utilisait les pseudonymes «Ti-Marc» et «Topgnreux».

Toute personne qui aurait été victime de cet individu est invitée à téléphoner au (450) 463-7211.