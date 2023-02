GND doit mieux gérer les attentes de ses troupes

Lors de leur conseil national, Québec solidaire a adopté la proposition afin de mettre en place une tournée du Québec pour aller à la rencontre des militants et des électeurs sur le terrain.

En soi, ce n’est jamais une mauvaise idée de partir avec son baluchon pour aller voir les électeurs dans les régions. Cependant, malgré le fait que Gabriel Nadeau-Dubois a dit qu’il n’allait pas une tournée pour faire des « steppettes », on peut se demander si l’opération en vaut vraiment la chandelle.

Des idées plus simples

Lors de la rencontre des délégués de Québec solidaire à Montréal, le rapport sur la dernière campagne parlait d’avoir des idées plus simples.

Dans le Bilan politique des élections 2022, QS dit que le parti aurait dû aller de l’avant avec des idées « plus simples et plus faciles à vulgariser ».

Vraiment ? Le problème c’est justement ça. Les électeurs ont compris le message de Québec solidaire et ils n’ont pas ce qui était présenté sur le menu.

Qui veut manger plus de taxes, les fameuses taxes orange. En quelques mots, François Legault a réussi à défaire complètement le plan de match économique de GND.

Ça, en région, les électeurs l’ont compris. Ils ont rapidement senti que QS voulait s’attaquer leur portefeuille et leur mode de vie.

Les militants solidaires devront aller plus loin dans leur réflexion s’ils veulent vraiment percer en dehors des centres urbains.

Plafonner ou gouverner?

La formation solidaire est à la croisée des chemins. Est-ce qu’ils veulent avoir raison ou ils souhaitent gouverner ?

Les militants de QS ont rêvé. Ils pensaient qu’ils allaient former l’opposition officielle le 3 octobre dernier. Ils sont maintenant déçus.

Aujourd’hui, les solidaires rêvent maintenant au pouvoir en 2026, ils risquent d’être déçus à nouveau.

M. Nadeau-Dubois doit faire attention, car la déception à répétition de ses troupes pourrait sonner sa fin comme leader de QS.