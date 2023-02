Harry Potter ne rend pas fou

Les petits donneurs de leçon sont rendus partout. Les emmerdeurs professionnels ont infiltré toutes les sphères de la société.

Les empêcheurs de s’amuser en rond sont dans tous les recoins de votre vie.

La preuve ? Les curés/militants wokes veulent maintenant vous dire à quel jeu vidéo vous avez le droit de jouer, selon leurs 10 commandements.

Ils veulent que la planète entière boycotte un jeu... parce que la femme qui a écrit les livres qui ont inspiré ce jeu est supposément... une vilaine ! Avouez qu’ils sont allés chercher ça assez loin.

TIRÉ PAR LES CHEVEUX !

Je vous résume l’histoire : le 10 février, mon fils de 15 ans m’achale pour que je lui achète Hogwarts Legacy, un jeu vidéo issu de l’univers d’Harry Potter. En me renseignant sur le jeu, je découvre que toute une frange (la frange crinquée et endoctrinée) des « médias qui couvrent le monde des jeux vidéo » refuse d’écrire sur ce jeu et fustige ceux qui osent le faire. Ceux qui l’achètent sont voués aux gémonies.

Pourquoi ? Parce que J.K. Rowling, l’auteure des Harry Potter, est étiquetée « transphobe ».

Dans le monde complètement débile où on vit depuis 10 ans, une femme (Rowling) se fait accuser de détester les transgenres... juste parce qu’elle a déjà dit que c’était ridicule d’appeler une femme « une personne qui a des menstruations ».

J.K. Rowling, comme beaucoup de femmes, s’inquiète de voir qu’au nom des droits des transgenres, on efface l’identité féminine. Elle s’inquiète aussi que des êtres humains nés hommes soient emprisonnés avec des femmes. Uniquement pour avoir exprimé cette opinion, elle se fait ostraciser.

Je commence à en avoir ras le pompon de ces petits caporaux de la Ligue de la Vertu qui distribuent leur sentence, du haut de leur tour d’ivoire : « Ô toi qui a pêché en osant rappeler la réalité biologique d’un homme et d’une femme, tu es condamnée à vivre en marge de la société et tout ce que tu touches sera brûlé sur la place publique ».

Bonjour l’Inquisition 2023.

Pouvez-vous croire qu’un critique de jeux vidéo a écrit : « Hogwarts Legacy ne peut pas et ne doit pas être jugé sur son propre mérite. Si vous achetez ce jeu, vous faites un choix qui va causer des torts à la communauté transgenre ».

C’est quand même bizarre : les « gamers » se complaisent dans certains jeux hyper violents, où le sang coule à flot ou dans certains jeux qui hypersexualisent les femmes.

Mais attention ! Il ne faudrait surtout pas jouer à un jeu inspiré de l’univers de quelqu’un qui a déjà dit : « Une femme, c’est une femme ».

Peut-on rappeler à tous ces petits brigadiers de la vertu que Rowling a donné à des millions de jeunes le goût de lire ? Qu’elle a changé à tout jamais le monde de l’édition et de la littérature jeunesse ?

L’EXORCISME

Ah oui, en passant, mon fils a adoré jouer à Hogwarts Legacy, un univers créatif absolument renversant !

Je viens de vérifier : aucune écume ne lui est venue aux lèvres. Aucune corne de diable ne lui a poussé sur le front.