Inflation: un temps des Fêtes qui a pesé lourd financièrement

Un mois et demi après les Fêtes, de nombreux Canadiens peinent toujours à reprendre le dessus financièrement, plusieurs (38%) ayant dépassé leur budget.

• À lire aussi: Fraudes financières: les jeunes plus vulnérables

• À lire aussi: Première année rentable pour Airbnb, qui a réalisé une saison des Fêtes record

Alors que la population a pu profiter des festivités de Noël en personne pour la première fois en trois ans, le coût de la vie a augmenté, poussant les gens à dépasser leur budget, notamment pour l’achat de cadeaux.

Dans un sondage mené pour le compte de RBC, 38% des répondants ont affirmé avoir dépassé leur budget des Fêtes de 580$. En effet, 57% des personnes ont indiqué avoir eu de la difficulté principalement avec les cadeaux.

«Il était difficile de contenir notre joie de pouvoir à nouveau nous réunir en personne pendant les Fêtes, et cet enthousiasme s’est transformé en élan de générosité. Il faudra du temps pour rembourser ces dépenses, voire jusqu’au printemps pour certaines personnes», a mentionné Rachel Megitt, vice-présidente, Placement à terme et épargne et RBC Investi-Clic.

Près de la moitié des ménages (49%) estime qu’ils ramèneront leurs finances sur la bonne voie entre avril et juin.

«Cela pèse lourd sur le budget des ménages, et la prochaine période des Fêtes arrivera plus rapidement qu’attendu, et le cycle d’endettement repartira de plus belle», a ajouté Mme Megbitt.

Somme toute, elle constate que les Canadiens cherchent à payer leur dette. «Nous demandons toujours aux Canadiens ce qu’ils feraient s’ils disposaient de quelques dollars de plus l’année prochaine, a expliqué Mme Megitt. Pour 2023, la réponse la plus fréquente a été de rembourser des dettes.»

Le coup de sonde a été fait par Ipsos en ligne entre le 3 et le 5 janvier 2023 auprès de 2000 Canadiens.