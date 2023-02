Initiations au hockey: notre sport est malade

Le sport a mauvaise presse depuis quelques mois. Plus récemment, on parle des activités d’initiations ayant eu lieu durant plusieurs années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Ces gestes dégradants, humiliants et inacceptables ont cessé depuis plusieurs années, nous dit-on. Mais le silence, lui, est-il toujours d’actualité ?

Pour plusieurs jeunes et leurs parents, l’implication dans le sport, à plus forte raison lorsque celui-ci en est un d’équipe, est un moyen de se dépasser, d’exceller et de se développer tant sur le volet sportif que sur celui du développement psychologique. Quoi de mieux que le sport en équipe pour apprendre à faire confiance et à être digne de confiance ? Quoi de mieux que le hockey pour apprendre à gagner et à perdre en groupe ?

Humilier pour initier

Ce qu’on a appris récemment est aux antipodes de ce que le sport devrait être. Humilier un camarade pour l’accueillir ? Agresser un nouveau venu pour le « fêter » ?

C’est encore plus ahurissant lorsqu’on apprend que des entraîneurs et des haut placés au sein de la LHJMQ étaient non seulement au courant, mais que certains participaient même à ces activités dégradantes.

L’humiliation et les agressions comme armes d’initiation au sport sont choses du passé nous dit-on. On veut bien les croire, mais peut-on tout de même faire la lumière sur cette sous-culture malsaine qui gangrène le sport, et particulièrement le hockey ?

QS a raison

L’idée de Québec solidaire de tenir une commission parlementaire et de convoquer les dirigeants de la LHJMQ n’est pas dénuée de sens. Il ne s’agit pas de trouver des coupables ou de pointer du doigt, mais plutôt de comprendre les codes et les normes de cette culture, ce qui a amené les dirigeants à mettre un frein à ces gestes et les efforts déployés pour s’assurer que cela ne revienne pas.

On crie sur tous les toits que l’intimidation dans les milieux scolaires et de travail est inacceptable, pourquoi tolérerait-on qu’elle soit normale dans le milieu sportif ?