Le fabricant du Viagra cesse ses livraisons en Russie

La Russie a reçu un coup en bas de la ceinture de la part de la compagnie pharmaceutique américaine Viatris, qui a mis fin à ses livraisons de Viagra dans le pays de Vladimir Poutine, rapporte le Daily Mail.

Le fabricant de la célèbre pilule pour la dysfonction érectile, qui est une compagnie-sœur du géant Pfizer, affirme avoir pris cette décision en raison du conflit en Ukraine.

Les sanctions imposées à la Russie et le transport des marchandises devenu plus difficile ont grandement affecté les activités de Viatris dans le plus vaste pays au monde.

Du «Viagra» fabriqué en Russie

En réponse à cette décision, l’industrie pharmaceutique russe s’est déjà mise au boulot pour produire davantage de médicaments contenant le même ingrédient actif que le Viagra, afin de répondre à la demande.

La production du sildéfanil, le nom générique du Viagra, a déjà augmenté de plus de 11% en Russie au cours de la dernière année.

Selon l’agence de presse russe Tass, 36 entreprises russes produisent du sildéfanil.