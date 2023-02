Le géant Netflix sème la pagaille dans les familles

La décision de Netflix de mettre fin au partage des mots de passe et d’imposer le visionnement à partir du foyer principal ne tient pas compte de la réalité de plusieurs familles.

La nouvelle politique, en vigueur le 21 février, touchera des milliers de personnes au Québec. La multinationale américaine rejoint 51 % des Québécois ayant un abonnement à un service de diffusion en continu (streaming), selon l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval. C’est 34 % pour Amazon Prime Video, 24 % pour Disney+, 16 % pour Club illico, 14 % pour Crave TV et 9 % pour l’Extra d’ICI Tou.tv.

Selon l’organisme, le quart des Québécois sont abonnés à au moins trois services.

Une facture déjà salée

Il s’agit d’une facture déjà assez salée pour les familles. Mettons que vous avez Netflix, Club illico et Tou.tv, votre facture grimpe à 35 $ par mois avant taxes et connexion internet. Si vous avez le forfait Netflix familial (4 écrans), c’est 12 $ de plus.

Avec la nouvelle politique de Netflix, vous ajoutez 8 $ par membre additionnel de votre entourage avec qui vous partagez votre connexion.

Ça complique la vie

La nouvelle politique va compliquer la vie de nombreuses personnes. Notamment­­­ celles qui écoutent Netflix sur leur cellulaire, soit 46 % des Québécois, comparativement à 34 % pour l’ordinateur et 17 % pour la tablette électronique.

En fait, dès que vous sortirez de chez vous, Netflix le détectera et vous enverra un code d’accès obligatoire par courriel. Si, au même moment, une autre personne, votre fille par exemple, veut voir Squid Game pendant que vous vous tapez La Faille dans le métro ou à votre hôtel à New York, elle sera automatiquement bloquée si vous avez le forfait de base.

D’autre part, les nouvelles mesures ne permettront plus aux parents de partager leur compte Netflix avec leurs enfants qui viennent de quitter le nid familial. Ces derniers devront se payer leur propre abonnement. Le réveil sera brutal alors qu’ils doivent déjà couper le cordon ombilical financier avec les parents.

Pour d’autres familles, cette annonce vient compliquer une situation budgétaire déjà difficile, notamment celle des parents nouvellement séparés ou divorcés avec la garde partagée. Les dépenses sont multipliées par deux pour chaque parent, incluant Netflix. Comme le quart des ménages québécois vit d’une paie à l’autre, un montant mensuel additionnel de 35 $ fait souvent une grosse différence.

Conseils

Faites la liste des séries que chaque membre de la famille désire absolument voir et choisissez le service qui offre au moins une ou deux séries pour chacun. Désabonnez-­vous des autres services. Faites une rotation une fois les séries consommées­­­.

Pour les jeunes qui quittent la maison : c’est le temps d’évaluer s’ils ont les moyens de se payer Netflix. Si Netflix est une priorité, il faudra couper ailleurs.

Doit-on miser sur un VPN pour contourner la nouvelle mesure de Netflix ? Avant, un VPN permettait d’y avoir accès même s’il était bloqué par l’adresse IP de l’appareil. Mais comme Netflix détecte désormais notre emplacement principal par IP, si votre VPN masque celui-ci, il faut un code à chaque utilisation. De plus, les applications de VPN les plus efficaces coûtent plus de 5 $ par mois... pour épargner 8 $.