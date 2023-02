Le mauvais remake du Québec

Avez-vous vu le nombre de remakes et de reboots qui vont sortir au cours des prochains mois ?

C’est débile.

On a l’impression que tous les grands succès des dernières décennies auront droit à une suite ou à une reprise.

Ça va de The Exorcist à Beverly Hills Cop en passant par Indiana Jones, My Fair Lady, The Wild Bunch et Nosferatu.

Même The Passion of the Christ de Mel Gibson aura droit à une suite !

Consacrée, vous l’aurez deviné, à la résurrection.

LE QUÉBEC BÉ-BÉ-BÉGAIE

« On a l’impression qu’on ne sait plus quoi inventer, m’a dit mon collègue de QUB Radio Alexandre Moranville-Ouellet. Comme si on avait frappé un mur, comme si la source s’était tarie, et que tout avait déjà été dit, écrit, imaginé... »

C’est ce que Charles H. Duell, le commissaire du bureau des brevets américain, avait dit en 1899 : « Tout ce qui peut être inventé a été inventé ».

Remarquez, ce n’est pas seulement Hollywood qui bégaie.

La politique aussi fait du surplace.

Regardez ce qui se passe au Québec.

Qu’est-ce que le « fédéralisme nationaliste » du gouvernement caquiste sinon le remake d’un film dans lequel on a déjà joué ?

Et qui avait, à l’époque, fait patate ?

On imagine le résumé de ce remake dans le TV-Hebdo :

Le beau risque (2023)

Réalisation : François Legault.

Voyant que l’option souverainiste est dans un cul-de-sac, le gouvernement du Québec décide de donner une chance au fédéralisme et d’arracher des pouvoirs à Ottawa.

« Deuxième remake du classique de René Lévesque, après la version que Robert Bourassa a tournée en 1987. Thème usé. Scénario prévisible. Réalisation à l’avenant. Jeu artificiel et peu convaincant des interprètes principaux. Cabotinage grotesque de Justin Trudeau, qui reprend le rôle tenu par son père dans la version originale sortie en salles il y a 43 ans. Classé 6. »

MAO : LE RETOUR !

« La folie, disait Einstein, est de toujours faire la même chose en espérant un résultat différent chaque fois. »

Si c’est le cas, le Québec est mûr pour un long séjour à l’asile.

Au moins, dans la version de Bourassa, il y avait un réel suspense : le PM fédéraliste va-t-il faire l’indépendance du Québec ?

Alors qu’ici, on voit venir la fin dès les premières minutes.

François Legault va s’écraser et prendre son trou. C’est écrit dans le ciel en lettres rouges.

Même sentiment de déjà-vu dans le milieu intellectuel.

Qu’est-ce que le wokisme, sinon un remake survolté et hystérique du maoïsme des années 60 ?

Réinventer l’homme dans ce qu’il a de plus profond. Faire table rase du passé. Rebâtir la société sur des bases nouvelles. Transformer en paria toute personne qui ose critiquer le dogme.

Ce film psychédélique a joué dans toutes les universités occidentales dans les années 1960-70. En programme double avec El Topo, de Jodorowsky.

Les jeunes croient avoir inventé une nouvelle façon de voir le monde, alors que leur pseudo-révolution est au Grand Bond en avant de Mao ce que Star Wars était à La Forteresse cachée de Kurosawa.

Ou Cré Basile aux Flintstones.

On pense aller de l’avant alors qu’on tourne en rond.