Le monde a une nouvelle capitale de l'amour et ce n'est pas celle que vous croyez

Quand on pense à l’amour et au romantisme, on imagine tout de suite des paysages parisiens ou vénitiens. Or, ces lieux idylliques ne forment pas les couples les plus heureux, selon un nouveau sondage mené par l’université de Wrocław, en Pologne.

9 500 personnes réparties dans 45 pays ont élu Budapest comme capitale de l’amour. En effet, cette consultation, qui portait sur les sentiments que portaient les répondants à l’endroit de leurs partenaires, a montré que la Hongrie est le pays où les tourtereaux sont les plus heureux, avec un score de 7,94 sur 9. La Malaisie et le Portugal se partagent la deuxième place avec un score de 7,88.

Le pays qui compte le plus d'amants déçus est le Pakistan, qui affiche une note de 6,49. Notons que le Canada n’a pas été inclus dans l’étude.

Les chercheurs ont noté un lien entre le nombre de couples heureux et le niveau de vie de leur pays. «Le niveau de développement d’un État semble avoir un impact sur les expériences amoureuses», notent les scientifiques.

L’amour est un phénomène biologique, selon plusieurs études. Un mélange de plusieurs hormones, comme la dopamine et la sérotonine, provoque tous les symptômes d’un coup de foudre.

Certains experts ont même prédit que certains médicaments pourront reproduire les effets des sentiments amoureux d’ici cinq ans.

Une précédente étude avait montré que deux personnes parfaitement compatibles se synchronisent biologiquement parlant au bout d’un rencard de deux minutes.

Cette nouvelle recherche s’intéressait surtout aux impacts culturels et environnementaux sur les relations de couples.

Les 10 pays les plus amoureux

1. Hongrie

2. Malaisie

3. Portugal

4. États-Unis

5. Italie

6. Slovénie

7. Mexique

8. Inde

9. Austalie

10. Pologne

Les 10 pays les plus malheureux en amour

1. Pakistan

2. Ouganda

3. Corée du Sud

4. Jordanie

5. Autriche

6. Allemagne

7. Nigeria

8. Vietnam

9. Turquie

10. Chine

D'après les informations du Daily Mail