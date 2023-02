Les petits lapins haineux sont aussi des mauviettes

C’est Richard Martineau, nous le savons, qui surnomme les jeunes excités convertis au wokisme les «petits lapins».

Il se moque ainsi, de joyeuse et piquante manière, de ces petites créatures trop chouchoutées, convaincues d’avoir la vérité révélée, habitées par une conscience victimaire et qui n’en finissent plus de chouiner dès qu’elles affrontent des vents contraires dans l’espace public, d’autant qu’ils assimilent la société dans son ensemble à un complexe de systèmes discriminatoires qui les étoufferait.

Mais ces petits lapins, il vaut la peine de l’ajouter, avant de fondre en larmes, se montrent souvent très agressifs envers ceux qui ont le mauvais goût de ne pas voir le monde comme eux.

Ils insultent, ils multiplient les déclarations odieuses, mais vraiment odieuses, et quand on leur fait remarquer, et que le grand nombre s’insurge, ils fuient comme des mauviettes. Ils n’auraient jamais l’idée de regarder leurs contradicteurs dans les yeux en disant que personne, mais personne ne les traite de mauviettes – ce qui consisterait à faire preuve d’un peu de courage.

Ils fuient, oui, et iront ensuite expliquer qu’ils fuient la haine qui se déverserait sur eux, alors qu’ils se sont d’abord spécialisés dans les propos diffamatoires, et pour le coup, vraiment haineux.

Imaginons, par exemple, une militante de la gauche la plus radicale, occupée à halluciner du racisme partout, et osant, sans la moindre gêne, sans la moindre pudeur, sans la moindre décence, oser récupérer dans son logiciel idéologique la mort tragique d’une femme politique noire, en expliquant que le cancer qui l’a emporté est le résultat du racisme structurel de la société où elle a vécu. Alors que tous pleurent son décès, elle cherche mesquinement à l’idéologiser.

Je sais, il est difficile d’imaginer une entreprise de récupération aussi minable.

Mais imaginons quand même que quelqu’un s’abaisse à cela.

Naturellement, le commun des mortels serait outré, et voudra le faire savoir. Il le ferait savoir avec une légitime colère.

Que fera alors notre militante dans ce scénario? Elle s’expliquera? Non. Elle fuira.

Je l’imagine même quitter les réseaux sociaux en expliquant que le climat y est trop toxique, que la haine y règne sans partage.

Finalement, elle aura le culot de jouer à la victime.

Je sais, je sais, tout cela est purement hypothétique, spéculatif. Mais si une telle chose arrivait vraiment, ce serait vraiment de nature à susciter le plus légitime dégoût.