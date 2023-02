«Love Again»: «Notre ode à Céline Dion»

Les acteurs Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan n’ont que de bons mots pour Céline Dion avec qui ils partagent le grand écran dans la comédie romantique Love Again. Au magazine People, l’actrice indienne n’a pas hésité à décrire le film comme « notre ode à Céline. »

Les acteurs Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan ne tarissent pas d’éloges lorsqu’il est question de leur covedette, Céline Dion. Chopra Jonas s’est dit ravie de jouer dans Love Again, qu'elle surnomme « notre ode à Céline ».

« Je pense qu'avoir de la nouvelle musique d'elle (de Céline Dion) est une vraie bénédiction dans ce film », explique Priyanka Chopra Jonas, 40 ans, dans une récente entrevue au magazine People. Celle-ci interprète le personnage de Mira, une jeune femme vivant le deuil de son ancien amoureux.

La musique de Céline, qui tient ici son premier rôle au cinéma, joue un rôle important dans l’intrigue de ce film d’amour. C’est avec l’aide de la chanteuse et grâce à ses chansons que les deux protagonistes vivent une connexion inattendue dans Love Again.

Le comédien Sam Heughan - la vedette de la série Outlander qui interprète ici Rob Burns - explique que cette dernière est « très bonne » et qu’il a été « surpris de voir à quel point elle était drôle » dans le film. La chanteuse joue « un rôle essentiel » dans l'histoire de Rob qui doit écrire un profil sur la diva Céline Dion et qui se retrouvera à faire appel à son aide pour rencontrer Mira en personne, en gagner son coeur.

« Sa musique, d'une certaine manière, rapproche mon personnage et celui de Priyanka, dit l’acteur de 42 ans. Et qui de mieux pour faire ça que Céline Dion ? »

Du côté de Céline

« L’amour vient à ceux qui savent y croire », a partagé Céline Dion sur Instagram mardi sous sa publication de l'affiche du long-métrage.

« Je me suis beaucoup amusé à faire ce film, explique la chanteuse de 54 ans qui a hâte de dévoiler les nouvelles chansons dans ce travers le film tourné d’octobre 2020 à janvier 2021. Et avoir le privilège d'apparaître avec les beaux et talentueux acteurs Priyanka Chopra et Sam Heughan dans mon tout premier long métrage est un privilège que je chérirai pour toujours. »

Céline croit que Love Again est « une merveilleuse histoire de bien-être » et a dit espérer que les gens qui iront voir le film aimeront aussi ses nouvelles chansons.

Love Again est la prochaine comédie romantique du scénariste-réalisateur américain James C. Strouse. Les personnages de Mira et Rob se rencontrent après que Mira ait envoyé des SMS romantiques à l'ancien numéro de téléphone de son défunt fiancé sans se rendre compte que le numéro est désormais celui du nouveau téléphone professionnel de Rob Burns. »