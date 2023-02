Moïse Bombito, le Québécois oublié

Lorsque les Rapids du Colorado ont choisi Moïse Bombito au troisième rang du SuperDraft de la Major League Soccer (MLS) en décembre dernier, peu de Québécois savaient qu’ils avaient devant eux la prochaine potentielle vedette venue de leur province. Étrangement, ça convenait au jeune homme de 22 ans.

• À lire aussi: Embauché par Southampton: Jesse Marsch aura chômé une semaine

• À lire aussi: Le CF Montréal fait l’acquisition d’un Québécois

«J’étais “off the radar”. Personne ne savait j’étais qui, personne ne savait j’étais quoi. Pour moi, ça m’avantageait. Si je réussissais ou non, personne ne s’y attendait. Mais j’ai réussi, j’ai attiré les yeux de tout le monde. Les gens ont dit “Wow, il vient d’où?”»

Bombito, il vient de Montréal. Il a joué pour le CS Saint-Laurent et le CS Saint-Hubert. Il s’est fait remarquer dans la NCAA et a effectué une transition peu probable en passant d’attaquant de pointe à défenseur central.

Au début de son parcours, il a rapidement compris que les occasions de rejoindre une académie étaient plutôt rares, surtout dans la Belle Province, où il faut absolument compter sur celle du CF Montréal. Puisque les quotas sont rapidement remplis dans les équipes de jeunes, il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.

«À Montréal, on est peut-être 2500 bons joueurs qui sont amoureux du foot. J’ai essayé, à mes 13 ans, mais je n’ai pas réussi. Je ne me suis pas arrêté là, j’ai cherché des opportunités ailleurs», a-t-il dit.

PHOTO FOURNIE PAR LES RAPIDS DU COLORADO

Le rêve américain

En 2020, Bombito était déjà trop vieux pour une académie, et la Première Ligue canadienne en était à ses balbutiements. C’est de l’autre côté de la frontière qu’il a trouvé son compte. La NCAA lui a fait de l’œil, mais un problème subsistait.

«Vu que je me cherchais un club de la D1 à mes 19-20 ans, il fallait que j’aie de bonnes notes au cégep, mais n’était pas mon cas. J’ai dû aller dans un Junior College, à Iowa Western Community College. J’ai fait un an et demi là-bas.»

Il a ainsi progressé tant académiquement que sportivement. Le meilleur des deux mondes, puisqu’il s’est offert une porte de sortie au cas où le soccer venait à ne pas fonctionner pour lui. Dans un an, il aura terminé ses études en finance.

Après seulement quatre mois à l’Université du New Hampshire, il s’est dégoté une invitation au SuperDraft, et le reste fait partie de l’histoire.

PHOTO FOURNIE PAR LES RAPIDS DU COLORADO

«Le pire poste»

À Saint-Laurent, Bombito était attaquant, mais plus il montait les échelons, plus les joueurs devenaient gros autour de lui. N’ayant pas encore eu sa poussée de croissance, celui qui fait aujourd’hui 6 pi 3 po a été déplacé à la défense sur les ailes, puis dans l’axe.

Le Montréalais doit ce dernier changement de poste à l’entraîneur du CS Saint-Hubert François Bourget. Il venait alors tout juste d’arriver avec cette équipe, et son profil l’a tout de suite intéressé.

«Il s’est dit : “Ah ouais, tu joues un poste un peu plus défensif? Pourquoi ne pas l’essayer en central?” Je lui ai dit : “Bien non, c’est le pire poste sur le terrain... Pourquoi tu me fais ça?”» a raconté Bombito.

«J’avais pris plus de poids, j’étais plus grand, plus rapide, c’est quelque chose qui pouvait m’aider. Puisque j’étais plus technique, ça pouvait débloquer des matchs. Un défenseur qui sait jouer avec le ballon, c’est excellent sur un terrain.»

C’est finalement comme défenseur central que Bombito s’est fait remarquer.

Directement en MLS?

Les Rapids sont arrivés tout juste à court d’une place en éliminatoires la saison dernière. Le Québécois s’amène en renfort, et il croit à ses chances de se tailler un poste dès cette année. L’envoyer en MLS NEXT Pro n’a pas été mentionné pour l’instant.

«On avait un camp présaison au Mexique, et je pense que j’ai prouvé que j’étais à ma place et que je pouvais compétitionner avec les autres défenseurs centraux. Je pense que j’ai mis tout le monde d’accord», a indiqué Bombito à propos de sa préparation hivernale.

Il profite d’ailleurs des enseignements de l’entraîneur Robin Fraser, qui est lui-même un ancien défenseur central de grand talent.

Les Québécois qui auront envie de voir Bombito en personne devront toutefois patienter, puisqu’aucune rencontre entre le CF Montréal et les Rapids n'est prévue cette saison.