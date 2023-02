Mort annoncée : Microsoft annonce la fin du navigateur Internet Explorer dans Windows 10

Internet Explorer 11 (IE) n'a jamais été le navigateur principal de Windows 10, une place détenue par Microsoft Edge. Mais IE a continué à être livré avec Windows 10 pour des raisons de compatibilité et IE11 est resté installé et accessible dans la plupart des versions de Windows 10 même après la fin des mises à jour de sécurité en juin 2022.

Cela prend fin aujourd'hui, car la documentation d'assistance de Microsoft indique qu'une mise à jour du navigateur Microsoft Edge désactivera complètement son vieux cousin Internet Explorer dans la plupart des versions de Windows 10, poussant les utilisateurs vers Edge.

Comment la transition d’IE vers Edge se fera-t-elle ?

Le navigateur Edge transférera « automatiquement » les signets et autres données de navigation d'IE et affichera une boîte de dialogue qui informera les utilisateurs de la procédure. En cliquant sur n'importe quelle icône d'IE ou en essayant de le lancer à partir des menus Démarrer ou Exécuter, Edge s'ouvrira automatiquement à la place d’IE.

Rappelons que Microsoft n'a jamais livré de version d'Internet Explorer dans son plus récent système Windows 11, donc rien ne changera si vous utilisez déjà ce dernier.

Les dernières traces d’IE... jusqu’en juin prochain, voire 2029 !

Internet Explorer n’est pas tout à fait mort. Les références visuelles de l'application resteront dans Windows 10 jusqu'à ce qu'elles soient supprimées par une mise à jour de sécurité vers juin 2023, selon le document d'assistance de Microsoft. Et Internet Explorer restera accessible sur Windows Server, les versions non grand public de Windows 10 comme les versions LTSC (Long-Term Servicing Channel) de Windows 10 Entreprise et Windows 10 IoT (Internet of Things / Internet des objets) et Windows 7 et 8 (qui ne sont plus pris en charge avec de nouvelles mises à jour de sécurité ou des versions de Edge depuis le mois dernier).

Et le moteur de rendu MSHTML sous-jacent continuera à être inclus dans le mode de compatibilité IE de Microsoft Edge, qui sera pris en charge jusqu'en 2029. Microsoft dit qu'elle donnera aux utilisateurs un an de préavis avant de retirer le mode IE, donc il pourrait s'écouler près d'une décennie avant que le cadavre zombifié d'Internet Explorer finisse par avoir les deux pieds dans la tombe.