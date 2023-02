NBA : Michael Jordan va faire un don de 10 millions de dollars à une association

L’ancienne superstar de la NBA Michael Jordan a annoncé mercredi qu’il fera, à l’occasion de son 60e anniversaire vendredi, un don de 10 millions de dollars à la fondation Make-A-Wish.

Cette somme sera la plus importante récoltée par cette association, basée depuis 43 ans dans l’Arizona, dont le but est de réaliser les souhaits d’enfants âgés de 2 à 18 ans atteints d’une maladie grave. Le sextuple champion avec les Chicago Bulls dans les années 1990, aujourd’hui milliardaire et propriétaire de la franchise des Charlotte Hornets, collabore avec elle depuis 1989.

« Au cours des 34 dernières années, ce fut un honneur de m’associer à Make-A-Wish et de contribuer à apporter un sourire et du bonheur à tant d’enfants », a déclaré Jordan dans un communiqué. « Être témoin de leur force et de leur résilience pendant une période aussi difficile de leur vie a été une véritable source d’inspiration. Je ne peux pas imaginer un meilleur cadeau d’anniversaire que de voir d’autres personnes se joindre à moi pour soutenir Make-A-Wish afin que chaque enfant puisse vivre la magie de voir son vœu se réaliser. »

Make-A-Wish a indiqué que Jordan avait exaucé des « centaines » de vœux d’enfants dans le monde entier. « Tout le monde connaît l’héritage laissé par Michael Jordan sur les parquets de basket, mais c’est ce qu’il a toujours fait en dehors du terrain, lorsque personne n’y prêtait attention, qui fait de lui une véritable légende pour les familles et la communauté de Make-A-Wish », a écrit sa directrice générale Leslie Motter.