Relâche 2023 : Et pourquoi pas une journée thématique?

Durant la semaine de relâche, on s’adonne à une journée à thème en famille. Pour des idées futées, c’est par ici!

En mode sportif

Selon la météo et nos préférences, deux choix s’offrent à nous : sports et activités au grand air ou bien au chaud, à l’intérieur. Nez au vent et chaudement habillés, sous nos latitudes nordiques (quand la météo est de la partie!) ça ressemblera à : patins (dont des sentiers illuminés en soirée), raquettes, ski de fond, ski alpin, planche à neige, glissades, vélo à gros pneus (« fat bike »). Ou tout simplement : randonnée pédestre dans les sentiers enneigés.

À l’intérieur, plusieurs endroits, municipaux ou entreprises privées, permettent la pratique d’une panoplie d’activités, telles que le tennis, la natation, les glissades d’eau, le karting ainsi que le patin pour ces jours où les glaces extérieures ne tiennent pas le coup. Une idée intéressante : combiner un sport extérieur et un autre d’intérieur dans la même journée. Sommeil assuré, le soir venu!

En mode culturel

Le Québec est bien nanti en espaces et lieux culturels. On peut élaborer un parcours en visitant deux expositions dans la journée. Par exemple, un grand musée, puis une exposition tenue dans une maison de la culture. La culture, c’est aussi des spectacles en tous genres : musique, danse, comédie musicale, théâtre (y compris théâtre jeunesse), humour et autres. On choisit une programmation qui rejoint l’ensemble des membres de la famille. On pense à réserver nos places et billets avant de s’y rendre.

En mode scientifique

Soif d’apprendre? Curieux de nature? En fouillant sur le Net, on dénichera un nombre incroyable d’activités scientifiques à explorer à la maison, dont plusieurs qui sont réalisables avec du matériel que l’on possède déjà. Pour une journée bien remplie dans ce domaine, on se rend aussi visiter l’un de nos musées consacrés aux sciences. On pense entre autres au Centre des sciences de Montréal et au Planétarium, mais aussi à d’autres endroits dans diverses régions du Québec, tels que l’Électrium, en Montérégie; La Cité de l’énergie, en Mauricie; le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, en Estrie. À noter que certains endroits sont accessibles sur réservation seulement, on se renseigne.

En mode inédit

Puis il y a ces activités plus ou moins inusitées. Comme les parcours nocturnes, dont « Féérie au Parc Safari », en Montérégie, jusqu’au 12 mars, et Onhwa’ Lumina, dans la région de Québec, jusqu’au 18 mars. On peut aussi s’amener en famille pour visiter le Zoo de Granby. Oui, oui, même en hiver! Ou encore, s’offrir un tour de manège dans La Grande roue de Montréal, qui trône dans le Vieux-Port. Autre activité à essayer au moins une fois dans sa vie : une randonnée en traîneau à chiens. Ou encore, une journée à la pêche aux petits poissons des chenaux (poulamon).

Et pour lâcher son fou en dépensant son énergie dans une mer de possibilités, cap sur l’un de ces centres d’amusement ou d’escalade où le nombre d’installations dépasse amplement les doigts des deux mains!