Saga Roger Waters: le chanteur de Pink Floyd réenregistre seul l’album The Dark Side of the Moon

Le bassiste, compositeur et chanteur de Pink Floyd, Roger Waters, a décidé de réenregistrer le fameux album du groupe de 1973 The Dark Side of the Moon, mais sans ses anciens camarades.

• À lire aussi: Exposition: «Montréal est vraiment connectée à Pink Floyd», selon l'ex-batteur Nick Mason

• À lire aussi: Des fans de Pink Floyd sont fâchés que le groupe soit devenu «woke» en lançant un logo arc-en-ciel pour célébrer les 50 ans de Dark Side Of The Moon

• À lire aussi: Les concerts de Roger Waters en Pologne annulés à cause de ses déclarations sur l'Ukraine

Le musicien en a fait l'annonce dans une entrevue exclusive pour le média The Telegraph, expliquant qu’il n’y a «pas assez de gens qui ont reconnu de ce qu’il s’agissait, ce que je voulais dire.»

Il a révélé d’avoir travaillé sur la nouvelle version de l’album depuis plusieurs mois, et qu’il l’avait fait à partir de rien, sans en avoir averti les anciens membres, tels David Gilmour ou Nick Mason.

Getty Images

«Arrêtons avec les conneries de “nous”. Bien sûr, nous étions un groupe, nous étions quatre, nous avons tous contribué. Mais c’est mon projet et je l’ai écrit. Voilà», a-t-il renchéri pendant l’entrevue.

Waters a avancé par le passé être l’auteur du concept de l’album. Officiellement, il est crédité pour avoir écrit les paroles, ayant notamment composé trois de ses titres et coécrit deux autres.

Yves Leclerc

Dans l’entrevue, le musicien n’a pas épargné ses anciens collègues en soutenant qu’ils n’étaient pas capables de composer des mélodies de qualité: «Nick n’a rien prétendu. Mais David et Rick [Wright]? Ils ne savent pas écrire des chansons, ils n’ont rien à dire. Ce ne sont pas des artistes!»

Outre Waters, le seul autre collaborateur de cette réédition serait le multi-instrumentaliste Gus Saunders, un des seuls ayant eu la chance d’écouter l’album solo «du début à la fin» en primeur.

WENN

Selon les rumeurs, Waters jouerait un solo de basse sur la chanson «Us and Them», et ajouterait des paroles sur les instrumentaux originaux pour créer des poèmes. Sa voix sur «Money» s’approcherait aussi de ce que Johnny Cash avait réalisé dans ses compilations parues au cours des années 2000.

Roger Waters aurait prévu une grosse sortie de ce nouvel album, ce qui pourrait s’avérer compliqué alors que David Gilmour et Nick Mason possèdent toujours le nom du groupe. Gilmour et Waters se querellent publiquement depuis plusieurs années, et de nouveau cette semaine.

Au moment où leur album phare, The Dark Side of the Moon, s’apprête à célébrer ses 50 ans, la hache de guerre entre les deux anciens compagnons est de nouveau brandie.

Raymond Bouchard / Le Journal de Montreal

Polly Samson, l’épouse de Gilmour, a publié un message sur Twitter critiquant les propos de Roger Waters sur la guerre en Ukraine. «Malheureusement @rogerswaters, vous êtes antisémite jusqu’à la moelle. Aussi un apologiste de Poutine et un menteur, voleur, hypocrite, qui évite les impôts [...], misogyne, mégalomane. Assez de vos bêtises», a-t-elle écrit.

Très controversé dans ses positions politiques, Waters a pris la parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais a également déclaré qu'elle n'était «pas sans provocation», déplaçant le blâme sur l’OTAN.

AFP

L’œuvre musicale The Dark Side of the Moon, paru en mars 1973, est le troisième album le plus vendu au monde avec plus de 45 millions d’exemplaires.

Selon le quotidien The Telegraph, la version actualisée du fameux album sortirait en mai prochain.