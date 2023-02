Succession de Sophie Brochu : les ministres décideront, pas le CA, plaide Fitzgibbon

Le ministre de l’Énergie Pierre Fitzgibbon a confirmé que le successeur de Sophie Brochu à la tête d’Hydro-Québec sera choisi par les ministres sans prendre en considération les choix du conseil d’administration, comme le prévoit pourtant la loi.

• À lire aussi: Hydro-Québec: la demande d’électricité industrielle en baisse depuis 2006 au Québec

• À lire aussi: Les départs s’accumulent à la direction d’Hydro-Québec

• À lire aussi: Sophie Brochu quittera en laissant en plan sa grande réorganisation

«Le gouvernement va décider ultimement», a déclaré le ministre lors d’une mêlée de presse mercredi midi, rappelant que le gouvernement était l’actionnaire de la société d’État. «Le conseil d’administration, sa responsabilité c’est de s’assurer d’avoir des ressources qui vont être capables d’exécuter la vision stratégique du gouvernement.»

Un journaliste a alors rappelé au ministre que la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État forçait le conseil des ministres à choisir un candidat inscrit sur une courte liste dictée par le conseil d’administration d’Hydro-Québec.

Photo d'archives, AGENCE QMI

«Non, ce n’est pas dans la loi», a déclaré M. Fitzgibbon du tac au tac. «Le conseil des ministres choisit le président. On part de là.»

Pourtant, la loi prévoit bel et bien que «le président-directeur général d’une société est nommé par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil.»

Le gouvernement peut nommer un PDG si le conseil d’administration ne recommande pas la nomination d’une personne. Il doit néanmoins avoir avisé les membres du conseil.

Des discussions

Le ministre de l’Énergie a confirmé avoir discuté avec des candidats potentiels. Idem pour le premier ministre.

«On a parlé à différentes personnes, moi et le premier ministre. Le conseil des ministres, c’est beaucoup de ministres et tout le monde a des idées là-dedans», a-t-il précisé. «Ça prend quelqu’un qui connaît bien l’énergie, ça va être important parce que les défis seront monstres dans le futur (...) Quelqu’un qui connaît bien le développement énergétique... Et c’est dans le monde, ce n’est pas juste au Québec. Les besoins énergétiques sont plus grands que notre capacité. Il faut être capable de développer et de bien comprendre les différentes sources d’énergie.»

Sensibilité québécoise

Par ailleurs, le ministre Fitzgibbon a été incapable d’assurer que le prochain pdg sera un Québécois, soutenant que la personne devra toutefois être sensible envers le Québec.

«Je pense que ça prend une sensibilité pour le Québec», a-t-il dit.

Un Québécois ou une Québécoise? «Peut-être», a-t-il conclu.