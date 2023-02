Suite et fin sur le même sujet

Je suis dépassée par la réponse que vous avez fournie à la mère qui se sent lésée. En ignorant les faits sociaux et navrants derrière ce qui vous a semblé être de l’égoïsme et même un comportement infantile, se cachent deux réalités importantes : premièrement ces parents n’ont pas eu accès à des avis légaux et experts suffisants pour avoir une entente qui encadre l’accès des enfants hors de la routine. Ainsi, dans ce cas, c’est le père au meilleur salaire, qui offre une expérience plus excitante, alors qu’il y a sûrement des raisons qui ont conduit à une garde exclusive à la mère qui devrait être référée aux ressources juridiques et de médiation de sa région dans l’intérêt à long terme des enfants.

Vous avez aussi ignoré la détresse psychologique de la mère, laquelle est vécue par plusieurs parents qui se sentent, à tort ou à raison, esseulés durant le temps des fêtes, comme à d’autres moments de l’année. Et vous en avez rajouté en la rendant coupable. Pourquoi ne pas l’avoir référée à un groupe d’entraide ?

Au nom de ceux et celles qui vous ont lu avec consternation

Même si vous avez ignoré un grand pan des propos de cette mère qui prouvaient sa mauvaise foi quant aux véritables raisons de sa détresse, je publie quand même votre lettre qui contient d’excellentes suggestions.