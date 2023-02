Tragédie à Laval: quand l'absurde prend tout son sens

Connaissez-vous le Rien ? C’est une ligne un peu étrange qui parfois traverse nos vies et, pour certains, les emporte dans un néant où plus rien ne compte ou n’affecte. Vous vous demandez sûrement où je veux en venir.

Tout d’abord, vous devez savoir comment le reconnaître. Avez-vous déjà ressenti cette intensité zéro ? L’avez-vous sentie chez un proche ? Cette porte entre deux mondes : celui des morts et des vivants. On devient soudainement un étranger comme si nous étions le spectateur d’un film. Un paradoxe, cette ligne : intense et faible à la fois. On est face à l’absurdité de la vie. Rien n’a de sens. Une gifle qui nous sort de notre torpeur du pilotage automatique du quotidien.

Cette sensation du rien est assez effrayante, parce qu’on a l’impression d’être déjà mort, mais pas tout à fait. Un genre de zombification.

J’ai plusieurs fois croisé le chemin du Rien dans ma pratique et lors de mes recherches. Lorsqu’il n’est pas détecté, il peut mener au suicide ou au meurtre.

Tuer devient mécanique

Le Rien est difficilement détectable, d’où sa dangerosité. On le qualifie bien souvent par les mots « folie », « trouble mental », c’est plus rassurant. Il fait référence à des gestes incompréhensibles, inexplicables au premier abord. Tout comme cette tragédie à Laval où un chauffeur d’autobus sans histoire apparente, ne possédant aucun antécédent criminel, fonce dans une garderie. Il tue deux enfants de quatre ans et en blesse plusieurs.

Le premier réflexe dans ce genre de tragédie est de tenter de comprendre les raisons de l’assaillant. Qu’est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ? Est-il fou ? Pourtant, il semblait faire sa journée comme d’habitude. Il n’était pas connu pour avoir des problèmes de santé mentale.

Lors de mes recherches sur ces jeunes qui quittaient le Canada pour rejoindre des groupes djihadistes ou encore ces membres de gang qui ne craignaient pas de mourir, j’ai pu observer le Rien. Un envahissement, certes temporaire, qui leur permettait de tuer sans peur, sans émotion, de manière presque mécanique et d’accepter la mort. Je l’ai également vu chez des jeunes ordinaires qui, du jour au lendemain, sont devenus des tueurs.

Est-ce le cas de cet homme à Laval ?

Soit dit en passant, expliquer n’est pas excuser.

Sommes-nous tous des tueurs en puissance ?

Il y a en chacun de nous un tueur qui sommeille. À chacun son déclencheur : jalousie, cupidité, légitime défense, le Rien, défense de la patrie, etc. J’entends déjà les esclandres. « Impossible ! On n’est pas tous des tueurs ! »

Posez-vous cette question honnêtement : dans quelle circonstance seriez-vous prêt à tuer ? Si vous en trouvez une, alors vous êtes à risque. On a tous un point de basculement où il est possible de se perdre. Un point de non-retour. Le savoir permet de prévenir.

Tout cela pour vous dire... nul ne sait ce dont il est capable.