Un ancien de la NBA nommé entraîneur de l’Alliance

L’ancien joueur des 76ers de Philadelphie Derrick Alston a été nommé entraîneur-chef de l’Alliance de Montréal, mercredi.

• À lire aussi: NBA: les Raptors partent en vacances sur une bonne note

• À lire aussi: Déjà 1000 points pour Bennedict Mathurin

L’homme de 50 ans aura la tâche de diriger la formation de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) pour la deuxième saison de son histoire. En 2022, l’équipe menée par Vincent Lavandier n’avait montré qu’un faible dossier de 4-16 et les services de l’entraîneur français n’avaient pas été retenus.

Alston est devenu en 2022 entraîneur adjoint chez les Skyhawks de College Park, l’équipe affiliée aux Hawks d’Atlanta, dans la G-League. Dans la ligue de développement de la NBA, il a aussi dirigé les Knicks de Westchester à partir de 2019.

«Derrick est un grand leader qui a l’expérience d’avoir joué et entraîné au plus haut niveau. Il amène avec lui cet historique et cette expérience qui lui permettra de bâtir une culture et une équipe gagnante», a expliqué par voie de communiqué le directeur général Joel Anthony.

«La LECB s’agrandit rapidement, et je suis déterminé de faire de l’Alliance une force dans cette ligue très compétitive et talentueuse», a de son côté indiqué Alston.

Le natif de New York a joué dans la NBA de 1994 à 1996, portant l’uniforme des 76ers et des Hawks. Il a ensuite parcouru le monde à travers les clubs de basketball, évoluant entre autres en Espagne, en Turquie, en France, en Nouvelle-Zélande et en Argentine.