Un garçon de 4 ans sauve la vie de sa mère en choc sceptique

Un garçon de 4 ans a sauvé la vie de sa mère en prenant soin d'elle et de ses deux jeunes frères et sœurs lorsqu'elle a fait un choc septique.

Rachel Milless de Big Lake au Minnesota, explique qu'elle était seule à la maison avec son fils de 4 ans, Asher, et ses jeunes frères, âgés de 2 et 1 an, alors qu'elle luttait contre la grippe en novembre dernier.

L'infirmière affirme qu’elle se sentait suffisamment malade pour aller aux urgences, alors elle s'apprêtait à déposer ses fils chez sa sœur et à se rendre aux urgences lorsqu'elle a été prise d’une quinte de toux.

Rachel Milless, qui souffre d'asthme, a tenté d’aller chercher son nébuliseur, mais est tombée par terre dans la cuisine avant de pouvoir le prendre.

C'est à ce moment que son fils est intervenu.

Milless explique, en entrevue à Good Morning America, qu’Asher a attrapé le nébuliseur instinctivement, l’a branché et y a inséré tous les médicaments. Il l’a ensuite tenu au visage de sa mère pour l’aider à respirer.

La mère affirme qu’elle et son mari, Tyler Milless n’ont jamais montré aux enfants comment utiliser le nébuliseur.

Capture d'écran Facebook: Rachel Milless

Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais non plus montré à l'enfant de 4 ans comment appeler quelqu'un sur son téléphone portable, mais la prochaine chose qu'Asher a faite a été de saisir le téléphone de Rachel Milless et d'appuyer sur le bouton latéral pour qu'il puisse dire à Siri d’appeler son père.

Après avoir reçu le message de son fils, Tyler Milles a alerté les membres de la famille qui vivent à proximité et ont contacté le 911.

Tyler Milless est resté au téléphone avec Asher jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, tout en expliquant à son fils comment déverrouiller la porte d'entrée et laisser entrer les premiers intervenants afin qu'ils puissent aider sa mère.

Alors qu'Asher prenait soin de sa mère, il s'occupait également de ses frères et sœurs, selon Good Morning America.

Ils ont dit qu'Asher avait déplacé ses jeunes frères dans une zone à l'extérieur de la cuisine et leur a donné des collations et des jouets pour les distraire pendant que Rachel Milless avait du mal à respirer.

Rachel Milless a rapidement été transportée en centre hospitalier, où les médecins lui ont confirmé que son fils de 4 ans lui avait sauvé la vie.

Le bureau du shérif du comté de Sherburne a souhaité souligner les efforts d’Asher un «Life Saving Award». Il est le plus jeune récipiendaire à recevoir le prix dans l'histoire du comté.