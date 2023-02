Un nouveau sentier, ponctué de stations éducatives et de splendides points de vue sur la forêt laurentienne, et une tour panoramique de 40 mètres font une destination de choix pour les fa-milles.

Si vous êtes en quête de nouveauté et d’originalité en même temps que d’une destination promenade en nature pour votre prochaine sortie en amoureux, en famille ou entre amis, ne cherchez plus! C’est sur le magnifique site historique de l’Ancienne pisciculture des Laurentides que le Sentier des cimes a vu le jour l’été dernier.

Situé entre Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts, ce sentier de bois de 2,7 kilomètres aller-retour chemine en pente douce à la cime des arbres. Agrémentée de stations ludiques et éducatives et bénéficiant de magnifiques points de vue, la passerelle monte en escargot jusqu’au sommet d’une impressionnante tour panoramique culminant à 40 mètres au-dessus du sol!

Tout en haut, la vue à 360 degrés sur les forêts et les montagnes des Laurentides est époustouflante et vous saisirez à coup sûr l’occasion de prendre des photos sublimes. Au centre de la tour, un filet géant est suspendu dans le vide, une expérience qui restera gravée dans la mémoire de ceux qui n’ont pas froid aux yeux!

Site Web (page d’accueil) : https://www.sentierdescimes.ca/laurentides/