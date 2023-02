«Un point tournant dans ma carrière»: un troisième spectacle qui promet pour Simon Gouache

Simon Gouache n’est pas peu fier de son troisième spectacle solo, qu’il s’apprête à dévoiler au grand public. En plus de le considérer comme son meilleur en carrière, il va même jusqu’à croire qu’il sera important pour la suite des choses.

« Je pense que ça va être un spectacle qui va être un point tournant dans ma carrière. Parce que je le sens qu’en tant qu’humoriste, je suis rendu ailleurs. »

Simon Gouache ne se flatte pas les bretelles inutilement lorsqu’il parle de LIVE, son troisième one-man-show qu’il a encore conçu avec ses deux acolytes de longue date, Pascal Mailloux (script-édition) et Marie-Christine Lachance (mise en scène).

L’humoriste de 38 ans croit sincèrement, en écrivant ce spectacle, avoir « ouvert » quelque chose en lui sur le plan de la création. « Ça m’a fait penser que mon meilleur numéro en carrière n’est pas encore écrit. C’est un changement total de vision de ma carrière. »

Simon Gouache a dû changer sa façon de travailler sur le rodage de ce spectacle, contrairement aux deux précédents. La raison ? Il est maintenant père de deux enfants de deux ans et quatre mois.

« J’étais complètement épuisé »

Quand il rodait ses spectacles précédents, l’humoriste embarquait de plein fouet dans un marathon de représentations et ne regardait pas ses heures. Cette fois-ci, étant donné que « 98 % de mon quotidien, ce sont les enfants », il a demandé des modifications à son équipe.

« Les premiers rodages, j’avais un bébé et ma femme était enceinte de quelques mois. J’ai dit à mon producteur que je ne pouvais plus faire [de longs spectacles], car je n’avais plus la force mentale. J’étais complètement épuisé. »

Son équipe a ainsi décidé de lui ajouter deux premières parties, qui faisaient chacun près de 20 minutes de spectacle. Et Gouache, lui, arrivait ensuite avec une partie d’une demi-heure qu’il peaufinait au fil des mois. « Ç’a été une technique complètement différente d’Une belle soirée [son deuxième spectacle]. »

Simon Gouache l’admet sans ambages, sa nouvelle réalité de papa a donné des petites frousses à ses collaborateurs, qui ne pensaient pas qu’il serait capable de lancer son nouveau spectacle.

« Mais j’y suis arrivé parce que je suis entouré de gens qui sont aussi passionnés que moi et qui sont surtout honnêtes avec moi, dit-il. [...] Et aussi parce que ma blonde est absolument extraordinaire ! »

Voir la vie différemment

En écrivant ce troisième spectacle, Simon Gouache s’est d’abord dit qu’il ne parlerait pas de sa nouvelle vie de papa. « J’avais peur qu’un jeune de 26 ans qui vient voir le show se dise que ça ne s’adressait pas à lui. »

Mais au fil des mois, il s’est aperçu de la richesse d’histoires que lui procuraient ses deux petits. Et il s’est surtout rendu compte à quel point être père lui faisait voir la vie différemment.

« Ça change ta perception de ce qui est important et ce qui l’est moins, des enjeux sociaux, des enjeux politiques. Même quelqu’un qui n’a pas d’enfant peut connecter avec ça. »

Qu’espère Simon Gouache pour les prochaines années ? « Je veux être le premier exemple de mes enfants, qu’ils voient que leur père est passionné par ce qu’il fait et qu’il se donne à 100 %. Je veux être inspirant pour eux. »

Simon Gouache fera la première de son spectacle LIVE mardi, à l’Olympia de Montréal. Il jouera aussi le 14 mars, à la Salle Albert-Rousseau de Québec. Pour toutes les dates: simongouache.com.