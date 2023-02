Une ligne d’aide pour la violence par armes à feu à Montréal

Face à la montée de la violence armée à Montréal ces dernières années, la Ville lancera, ce printemps, un service d’accompagnement téléphonique pour les parents inquiets.

«Il y a un besoin pressant sur le terrain qui en ce moment n’est pas répondu», reconnaît Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale et de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Un parent qui observe des comportements inhabituels chez son enfant et qui craint qu’il fréquente des groupes criminalisés pourra, par exemple, contacter cette ligne gratuite.

«Quand on vit des situations comme ça en tant que parents, des fois on se sent démunis et on se sent tout seuls, c’est aussi une façon de briser l’isolement», explique Mme Blanco.

«Trop souvent, on oublie les parents des victimes, qui sont témoins de la violence armée et qui subissent les contrecoups indirectement», ajoute René-André Brisebois, coordonnateur professionnel à l’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD).

Moins drastique

Un parent inquiet des coups de feu dans son quartier pourra également appeler cette ligne pour avoir des réponses.

Il s’agit d’une option plus douce que d’appeler la police.

«Cette ligne va être comme une porte d’entrée pour être capable de référer aux organismes et de voir comment accompagner la famille de la façon la plus adéquate», souligne-t-elle.

Montréal est la première municipalité canadienne à mettre en place une telle ligne. Le service d’aide confidentiel sera géré par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV).

«Une ligne comme celle-là est une belle initiative qui vient compléter l’offre de services qui est déjà offerte en prévention ou en aide aux victimes de la violence armée», précise M. Brisebois.

Une demande étendue

Un comité formé de membres d’organismes communautaires et de policiers retraités avait réclamé la création d’une telle ligne téléphonique en février 2022.

L’idée était aussi ressortie du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée qui s’était tenu en mars dernier.

«On a entendu la préoccupation et il ne faut pas prendre à la légère la banalisation de la violence armée», soutient l’élue.

La Ville investira 800 000 $ sur deux ans dans ce projet.

Selon un rapport d’Ottawa datant d’août dernier, les garçons de 14 à 17 ans sont plus nombreux à avoir apporté une arme à feu à l’école à Montréal (18,7 %) par rapport à Toronto (15,1 %).